Кабмін встановив додаткову винагороду військовим від 15 до 30 тисяч: кому виплачуватимуть





Цим нормативним актом доповнили перелік посад військовослужбовців, яким належить виплата додаткової винагороди згідно з відомою Постановою КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сімʼям під час дії воєнного стану».



Про які категорії військовослужбовців та розміри додаткової винагороди йдеться у новому урядовому документі, пише



Від 15 до 30 тис. грн — для тих, хто служить у навчальних військових частинах



Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їхнього рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах, затвердженого керівниками відповідних міністерств та державних органів.



Встановили розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).



Згідно з додатком до Постанови визначені такі розміри додаткової винагороди за категоріями посад.



Для офіцерського складу таких категорій:



Керівний склад — 25 тис. грн.



Інструкторсько-викладацький склад:



· особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. грн;



· особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. грн.



Для посад сержантського складу таких категорій:



Керівний склад — 25 тис. грн.



Інструкторський склад:



· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу — 15 тис. грн;



· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу — 20 тис. грн;



· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу — 25 тис. грн;



· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів — 30 тис. грн.



Важливо знати! Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується в частині виплати додаткової винагороди з 1 червня 2023 року.



Які виплати належать тим, хто перебуває у розпорядженні відповідних командирів



Постановою КМУ № 1001 від 15.09.2023 року також визначено, що військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), повʼязаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою обійманою посадою у повному обсязі.



Після перебування у розпорядженні понад два місяці й до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1001 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168».Цим нормативним актом доповнили перелік посад військовослужбовців, яким належить виплата додаткової винагороди згідно з відомою Постановою КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сімʼям під час дії воєнного стану».Про які категорії військовослужбовців та розміри додаткової винагороди йдеться у новому урядовому документі, пише АрміяІнформ Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їхнього рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах, затвердженого керівниками відповідних міністерств та державних органів.Встановили розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).Згідно з додатком до Постанови визначені такі розміри додаткової винагороди за категоріями посад.Для офіцерського складу таких категорій:Керівний склад — 25 тис. грн.Інструкторсько-викладацький склад:· особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. грн;· особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. грн.Для посад сержантського складу таких категорій:Керівний склад — 25 тис. грн.Інструкторський склад:· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу — 15 тис. грн;· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу — 20 тис. грн;· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу — 25 тис. грн;· особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів — 30 тис. грн.Важливо знати! Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується в частині виплати додаткової винагороди з 1 червня 2023 року.Постановою КМУ № 1001 від 15.09.2023 року також визначено, що військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), повʼязаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою обійманою посадою у повному обсязі.Після перебування у розпорядженні понад два місяці й до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

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