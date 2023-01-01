Росія знову перекидає «вагнерівців» на Схід України

Росія знову перекидає «вагнерівців» на Схід України
У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що росія знову перекидає на схід України колишніх учасників приватної військової компанії «Вагнер», які були в Білорусі. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції.

Про це в коментарі hromadske сказав речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі», — сказав він.

За словами речника, табори «вагнерівців» розформовують і представники ПВК перезаключають контракти з Міністерством оборони рф і йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії.

«Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на сході України», — зазначив Євлаш.

Він наголосив, що завданням «вагнерівців» є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, оскільки росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.

Перед цим CNN з посиланням на неназваного українського військового повідомила, що ПВК «Вагнер» повернулася під Бахмут. За словами оператора дронів, вони «швидко змінили командирів» і повернулися до бою. Також про це писали російські військкори.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, у Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнера".

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Теги: Росія, Україна, війна, вагнерівці
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