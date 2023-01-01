Росія знову перекидає «вагнерівців» на Схід України





Про це в коментарі Ілля Євлаш.



«Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі», — сказав він.



За словами речника, табори «вагнерівців» розформовують і представники ПВК перезаключають контракти з Міністерством оборони рф і йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії.



«Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на сході України», — зазначив Євлаш.



Він наголосив, що завданням «вагнерівців» є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, оскільки росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.



Перед цим CNN з посиланням на неназваного українського військового повідомила, що ПВК «Вагнер» повернулася під Бахмут. За словами оператора дронів, вони «швидко змінили командирів» і повернулися до бою. Також про це писали російські військкори.



Нагадаємо, що за даними української розвідки,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що росія знову перекидає на схід України колишніх учасників приватної військової компанії «Вагнер», які були в Білорусі. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції.Про це в коментарі hromadske сказав речник Східного угруповання військ«Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі», — сказав він.За словами речника, табори «вагнерівців» розформовують і представники ПВК перезаключають контракти з Міністерством оборони рф і йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії.«Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на сході України», — зазначив Євлаш.Він наголосив, що завданням «вагнерівців» є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, оскільки росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.Перед цим CNN з посиланням на неназваного українського військового повідомила, що ПВК «Вагнер» повернулася під Бахмут. За словами оператора дронів, вони «швидко змінили командирів» і повернулися до бою. Також про це писали російські військкори.Нагадаємо, що за даними української розвідки, у Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнера"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію