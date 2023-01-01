«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський

«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Збройні сили просуваються на Донецькому напрямку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.

Отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому.

"Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", - наголосив президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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