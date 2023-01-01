«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат

«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Військовослужбовець 100-ї бригади територіальної оборони Олег Гелета працював при Мінфіні. Але з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину зі столиці і пішов добровольцем у ТЦК у Володимирі.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська тероборона.

Олег Гелета до широкомасштабного вторгнення працював заступником директора – керівником відділу експертизи коштовного, напівдорогоцінного і декоративного каміння Державного гемологічного центру при Міністерстві фінансів України. Має науковий ступінь кандидата геологічних наук і є членом-кореспондентом Академії будівництва України.

Проте після широкомасштабного вторгнення цей статусний чоловік насамперед згадав про те, що є ще й офіцером запасу Збройних Сил України (паралельно з навчанням на геологічному факультеті відвідував в університеті військову кафедру). Вивізши дружину й чотирьох дітей (на той момент усі вони були неповнолітніми!) з атакованої ворогом столиці до рідного Володимира, пан Олег добровольцем пішов до військкомату.

Вже понад півтора року він служить на посаді офіцера групи сил підтримки у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони. Опікується питаннями радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу. Звідсіля й колоритний позивний – «Іприт».

Пан Олег та його побратими-волинські тероборонівці вже протягом пів року успішно виконують бойові завдання на сході України.

«Перебуваючи тут, кожен з нас ще більше мріє про Перемогу й докладає максимальних зусиль для її здобуття!» – каже «Іприт».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину
Сьогодні, 11:58
У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Сьогодні, 11:17
На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Сьогодні, 11:10
СБУ затримала двох мешканців Києва, які скоригували удар по столиці 21 вересня
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
«Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок «Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок
Сьогодні, 01:59
Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
26 вересень, 17:43
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
25 вересень, 16:06
Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
25 вересень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Сьогодні, 12:30
 0
На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія
Сьогодні, 12:19
 0
Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
 0
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8