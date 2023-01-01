«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат

Військовослужбовець 100-ї бригади територіальної оборонипрацював при Мінфіні. Але з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину зі столиці і пішов добровольцем у ТЦК у Володимирі.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська тероборона.Олег Гелета до широкомасштабного вторгнення працював заступником директора – керівником відділу експертизи коштовного, напівдорогоцінного і декоративного каміння Державного гемологічного центру при Міністерстві фінансів України. Має науковий ступінь кандидата геологічних наук і є членом-кореспондентом Академії будівництва України.Проте після широкомасштабного вторгнення цей статусний чоловік насамперед згадав про те, що є ще й офіцером запасу Збройних Сил України (паралельно з навчанням на геологічному факультеті відвідував в університеті військову кафедру). Вивізши дружину й чотирьох дітей (на той момент усі вони були неповнолітніми!) з атакованої ворогом столиці до рідного Володимира, пан Олег добровольцем пішов до військкомату.Вже понад півтора року він служить на посаді офіцера групи сил підтримки у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони. Опікується питаннями радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу. Звідсіля й колоритний позивний – «Іприт».Пан Олег та його побратими-волинські тероборонівці вже протягом пів року успішно виконують бойові завдання на сході України.«Перебуваючи тут, кожен з нас ще більше мріє про Перемогу й докладає максимальних зусиль для її здобуття!» – каже «Іприт».