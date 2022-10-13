Муніципали вивезли з квартири лучанина КамАЗ сміття. ВІДЕО





Станом на 27 вересня у помешканні, де живе одинокий чоловік, ще залишаються гори сміття. Їх планують прибрати за тиждень, розповів Володимир Луньо.



Чоловік на ім'я Адам збирає сміття не один рік, розповіла жителька будинку Віра Куделя: "Все зносить і зносить, де він спить, їсть, що він там робить — хтозна. Ніби непогано вдягається. Ще й тарганів дуже багато".



"Ходить в туалет на площадці зверху. Двері випали під тиском сміття і стояли просто збоку. Сморід неймовірний, виходиш з ліфта і тікаєш одразу у квартиру, гори сміття, все до стелі завалено ним", — говорить Захар Волянюк, який мешкає на дев'ятому поверсі.



Як розповіла голова ОСББ Оксана Денисюк, раніше чоловік складував сміття в інших частинах будинку: "Він його носив у підвал, там ставили нові двері і вивезли три камаза сміття, пробував зламати замки, але нічого в нього не вийшло. Потім він почав носити на технічний поверх зверху, мусили чистити і знову закривати і тепер захарастив свою квартиру".



Поспілкуватися з власником помешкання журналістам не вдалося.



Правовий бік питання

За коментарем журналісти звернулися начальниці луцького відділу надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зі слів Ольги Кудрицької, наразі немає механізму, як змусити жителя захаращеної квартири самому прибрати сміття.



"Це його територія, його приватна будівля. По великому рахунку, жодних прав чиїхось ним не порушуються, а поки не порушуються права інших осіб, то його спосіб життя ведеться у законній формі", — зазначила експертка з правової допомоги.



Хто і як прибирає сміття у квартирі лучанина

Прибирати у квартирі працівники мунварти почали після звернення мешканців будинку. Для цього викликали комунальний вантажний транспорт.



Під час першого прибирання власник був вдома.



"Мешканець будинку був не радий, бо зносив це довгий час, а тут в один момент приїхали, і почали вивозити", — розповів Володимир Луньо.





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