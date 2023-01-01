На Волині оштрафували директора фірми, яка вивозила деревину за кордон





Вантаж, який оформлювали на митному посту «Ягодин», не відповідав попередньо поданій декларації. Спершу товар вилучили, провели експертизу, а згодом суд постановив конфіскувати його на користь держави, повідомляє



За матеріалами справи, 15 травня 2023 року під час оформлення вантажу на пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили порушення у переміщенні товару через кордон. Річ у тім, що характеристика вантажу у вигляді обрізків пиломатеріалів із сосни, відправленого підприємством «БрусНика ЮА» із Чернігівщини литовській компанії «DIVERUS UAB», не відповідала попередньо поданій документації.



Тобто замість вказаних у сертифікаті 23,5 метра кубічних деревини митники оформили вантаж загальним об’ємом у 29,5 кубічних метрів лісопильних матеріалів.



За даними Волинської митниці, за висновками експертів з лісової галузі, дошки, які намагалися перевезти за кордон, неможливо було виготовити із сосни, дані якої компанія вказала у сертифікаті.



«За висновками вирішили звернутись до експертів з кафедри ботаніки, деревознавства та недеревних ресурсів Національного лісотехнічного університету. Вони офіційно підтвердили, що з описаних в Сертифікаті про походження колод сосни неможливо випиляти дошки тих розмірів, що їх намагались експортувати. А розмірні характеристики дерев, що нібито стали сировиною для пиломатеріалів, замалі для виготовлення такого значного обсягу продукції», – йдеться у дописі.



У липні Любомльський районний суд визнав директора підприємства «БрусНика ЮА» Олександра Моісєєва винним за частиною першою статті 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю») й зобов’язав сплатити штраф у розмірі 97,5 тисяч гривень, а 20,3 кубічних метра вилученої деревини конфіскувати на користь держави.



Посадовець не погодився з рішення і разом з адвокатом Юрієм Коноплею оскаржив його. Захисник апелював до того, що директор фірми не заповнював митних декларацій особисто і не подавав митникам жодних документів. Це зробив спершу митний брокер, а згодом – водій.



Однак Волинський апеляційний суд не погодився з доводами захисту і відхилив скаргу. На думку служителів Феміди, неподання до митного органу декларації на товар не виключає вини директора підприємства, адже брокер заповнював її на основі документів, підписаних Олександром Моісєєвим. Відтак рішення першої інстанції – Любомльського районного суду – набрало чинності.



Товариство з обмеженою відповідальністю «БрусНика ЮА» зареєстроване наприкінці 2021-го. Його статутний капітал становить одну тисячу гривень. Олександр Моісєєв є не лише директором, але й єдиним офіційним власником фірми. Товариство знаходиться в Чернігові і займається лісопильним і стругальним виробництвом.



Компанія «DIVERUS UAB», до якої нібито прямувала деревина, зареєстрована у 2009 році у столиці Литви Вільнюсі. Фірма займається експортом та імпортом деревини хвойних, твердолистяних порід та пиломатеріалів. «DIVERUS UAB» має свій філіал в Одесі і працює в Німеччині, Польщі, Естонії та Україні.



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