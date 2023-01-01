На Волині чоловік пограбував двох заробітчан із Житомирщини
Сьогодні, 18:36
На Волині судять за розбій жителя Львівщини, який побив людину до непритомності та відібрав сумку.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем міста Яворова Львівської області розбою в умовах воєнного часу, а також заподіяння ним одному з потерпілих легких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 125 КК України).
Увечері нетверезий молодик поблизу магазину в селі Переспа Луцького району напав на двох жителів Житомирщини, які працювали на будівництві. 32-річного потерпілого він ударив кулаком в обличчя, а 43-річного побив до непритомності – й відібрав сумку з гаманцем та мобільний телефон.
Подальшу долю обвинуваченого, який перебуває під вартою, вирішуватиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем міста Яворова Львівської області розбою в умовах воєнного часу, а також заподіяння ним одному з потерпілих легких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 125 КК України).
Увечері нетверезий молодик поблизу магазину в селі Переспа Луцького району напав на двох жителів Житомирщини, які працювали на будівництві. 32-річного потерпілого він ударив кулаком в обличчя, а 43-річного побив до непритомності – й відібрав сумку з гаманцем та мобільний телефон.
Подальшу долю обвинуваченого, який перебуває під вартою, вирішуватиме суд.
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