На Волині чоловік пограбував двох заробітчан із Житомирщини

На Волині чоловік пограбував двох заробітчан із Житомирщини
На Волині судять за розбій жителя Львівщини, який побив людину до непритомності та відібрав сумку.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем міста Яворова Львівської області розбою в умовах воєнного часу, а також заподіяння ним одному з потерпілих легких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 125 КК України).

Увечері нетверезий молодик поблизу магазину в селі Переспа Луцького району напав на двох жителів Житомирщини, які працювали на будівництві. 32-річного потерпілого він ударив кулаком в обличчя, а 43-річного побив до непритомності – й відібрав сумку з гаманцем та мобільний телефон.

Подальшу долю обвинуваченого, який перебуває під вартою, вирішуватиме суд.

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Теги: суд, Волинь
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