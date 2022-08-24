Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв

Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв
До Дня захисників і захисниць України 27 вересня 2023 у Волинському краєзнавчому музеї представили мультимедійну виставку «Волинські Герої російсько-української війни».

Про це повідомляють на сторінці музею.

Музей вже має унікальну колекцію артефактів про російсько-українську війну, наукові співробітники продовжують її поповнювати та вивчати.

Музейний дослідницький проєкт «Волинські Герої російсько-української війни» присвячений волинським захисникам України, які були удостоєні найвищої державної нагороди – Золотої Зірки Героя України. У форматі мультимедійної виставки його представив завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек. Дослідник розповів присутнім про саму нагороду і звання Герой України та волинян, які були його удостоєні за час російсько-української війни від 2014 року.

Виставка розповідає про 21 волинського Героя та їхню жертовність. Вони різні за віком – 18-річні і ті, кому за 50, солдати і генерали, піхотинці, десантники і танкісти, добровольці, мобілізовані і контрактники. Проте, всіх їх об’єднала спільна мета і обов’язок захистити державу. Більшість із них стали Героями після 24 лютого 2022 року. На жаль, посмертно.

Презентацію відвідали учні Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, які беруть участь у багатьох освітніх проєктах, у тому числі пов’язаних із вивченням подій новітньої історії, а також вихованці Волинського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, багато випускників якого стали на захист України, серед них волинянин – Герой України Василь Тарасюк.

Мультимедійну виставку доповнила колекція військових шевронів із фондозбірні музею, у тому числі тих підрозділів та військових частин, де проходили службу волинські Герої.

Захід завершився хвилиною мовчання за всіма загиблими захисниками України.
Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв

Мультимедійна виставка «Волинські Герої російсько-української війни» орієнтована на освітні заклади, разом із екскурсійним супроводом її можна замовити у Волинському краєзнавчому музеї.
Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв

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Теги: Луцьк, музей, виставка
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