Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв
Сьогодні, 12:00
До Дня захисників і захисниць України 27 вересня 2023 у Волинському краєзнавчому музеї представили мультимедійну виставку «Волинські Герої російсько-української війни».
Про це повідомляють на сторінці музею.
Музей вже має унікальну колекцію артефактів про російсько-українську війну, наукові співробітники продовжують її поповнювати та вивчати.
Музейний дослідницький проєкт «Волинські Герої російсько-української війни» присвячений волинським захисникам України, які були удостоєні найвищої державної нагороди – Золотої Зірки Героя України. У форматі мультимедійної виставки його представив завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек. Дослідник розповів присутнім про саму нагороду і звання Герой України та волинян, які були його удостоєні за час російсько-української війни від 2014 року.
Виставка розповідає про 21 волинського Героя та їхню жертовність. Вони різні за віком – 18-річні і ті, кому за 50, солдати і генерали, піхотинці, десантники і танкісти, добровольці, мобілізовані і контрактники. Проте, всіх їх об’єднала спільна мета і обов’язок захистити державу. Більшість із них стали Героями після 24 лютого 2022 року. На жаль, посмертно.
Презентацію відвідали учні Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, які беруть участь у багатьох освітніх проєктах, у тому числі пов’язаних із вивченням подій новітньої історії, а також вихованці Волинського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, багато випускників якого стали на захист України, серед них волинянин – Герой України Василь Тарасюк.
Мультимедійну виставку доповнила колекція військових шевронів із фондозбірні музею, у тому числі тих підрозділів та військових частин, де проходили службу волинські Герої.
Захід завершився хвилиною мовчання за всіма загиблими захисниками України.
Мультимедійна виставка «Волинські Герої російсько-української війни» орієнтована на освітні заклади, разом із екскурсійним супроводом її можна замовити у Волинському краєзнавчому музеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці музею.
Музей вже має унікальну колекцію артефактів про російсько-українську війну, наукові співробітники продовжують її поповнювати та вивчати.
Музейний дослідницький проєкт «Волинські Герої російсько-української війни» присвячений волинським захисникам України, які були удостоєні найвищої державної нагороди – Золотої Зірки Героя України. У форматі мультимедійної виставки його представив завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек. Дослідник розповів присутнім про саму нагороду і звання Герой України та волинян, які були його удостоєні за час російсько-української війни від 2014 року.
Виставка розповідає про 21 волинського Героя та їхню жертовність. Вони різні за віком – 18-річні і ті, кому за 50, солдати і генерали, піхотинці, десантники і танкісти, добровольці, мобілізовані і контрактники. Проте, всіх їх об’єднала спільна мета і обов’язок захистити державу. Більшість із них стали Героями після 24 лютого 2022 року. На жаль, посмертно.
Презентацію відвідали учні Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, які беруть участь у багатьох освітніх проєктах, у тому числі пов’язаних із вивченням подій новітньої історії, а також вихованці Волинського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, багато випускників якого стали на захист України, серед них волинянин – Герой України Василь Тарасюк.
Мультимедійну виставку доповнила колекція військових шевронів із фондозбірні музею, у тому числі тих підрозділів та військових частин, де проходили службу волинські Герої.
Захід завершився хвилиною мовчання за всіма загиблими захисниками України.
Мультимедійна виставка «Волинські Герої російсько-української війни» орієнтована на освітні заклади, разом із екскурсійним супроводом її можна замовити у Волинському краєзнавчому музеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї прикриваються главою РВА на Волині
Сьогодні, 12:13
Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет
Сьогодні, 12:01
Історія та жертовність 21 захисника: у Луцьку представили мультимедійну виставку про волинських Героїв
Сьогодні, 12:00
Медіа