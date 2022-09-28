У Луцьку зі стоянки 29-річний чоловік викрав мотоцикл

У Луцьку поліцейські затримали зухвалого викрадача мотоцикла.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 28 вересня, по вулиці Ковельскій. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.Ввечері невідомий викрав зі стоянки мотоцикл Bjaj Boxer 100, належний 29-річному лучанину. Сума завданих матеріальних збитків – 30 тис. грн.Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння мотоциклом скоїв 29-річний волинянин.Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.Слідство триває.