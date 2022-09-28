У Луцьку зі стоянки 29-річний чоловік викрав мотоцикл
Сьогодні, 11:05
У Луцьку поліцейські затримали зухвалого викрадача мотоцикла.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 28 вересня, по вулиці Ковельскій. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Ввечері невідомий викрав зі стоянки мотоцикл Bjaj Boxer 100, належний 29-річному лучанину. Сума завданих матеріальних збитків – 30 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння мотоциклом скоїв 29-річний волинянин.
Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 28 вересня, по вулиці Ковельскій. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Ввечері невідомий викрав зі стоянки мотоцикл Bjaj Boxer 100, належний 29-річному лучанину. Сума завданих матеріальних збитків – 30 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння мотоциклом скоїв 29-річний волинянин.
Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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