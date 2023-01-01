На Волині мотоцикліст злетів у кювет: водій та пасажир – у лікарні
Сьогодні, 09:32
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Ощів Горохівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, вчора, 28 вересня, близько 22.00 години Viper злетів у кювет.
26-річний водій і 19-річний пасажир із численними травмами потрапили в травматологічне відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня».
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області з’ясують деталі аварії.
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Про це пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, вчора, 28 вересня, близько 22.00 години Viper злетів у кювет.
26-річний водій і 19-річний пасажир із численними травмами потрапили в травматологічне відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня».
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області з’ясують деталі аварії.
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