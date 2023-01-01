Де і за скільки волинянам купити дрова

Де і за скільки волинянам купити дрова
Зима не за горами, тож тим, хто опалює свої домівки дровами, варто заздалегідь подбати про їх заготівлю. Лісівники рекомендують дрова купувати завчасно, оскільки із похолоданням ростиме ажіотаж на їх придбання. Можливо, у час пік доведеться зачекати і у черзі. Попри те запевняють, - дров вистачить усім.

Як розповіли у Поліському лісовому офісі, аби купити паливну деревину у лісгоспі, треба:
- звернутися до лісництва та написати відповідну заяву,
- отримати рахунок на оплату,
- здійснити її через термінал у лісництві, або розрахуватися у будь-якому відділенні банку чи через онлайн-банкінг.

Після цього вирішити організаційні питання щодо доставки дров. За необхідності – вартість автопослуг сплачується окремо.

Придбати дрова можна офіційно і онлайн в інтернет-магазині “ДроваЄ”.

Вартість сировини для опалювання залежить від породи та категорії. У наявності є як дров’яна деревина, так і дрова колоті.

Де і за скільки волинянам купити дрова


Ціни на дрова цього року становлять: 950 – 1100 грн. за кубометр круглої дров’яної деревини, та 1900-2500 грн. – за метр кубічний дров колотих.

Де і за скільки волинянам купити дрова


З початку року на Волині реалізовано 208,3 тис. кубометрів дров паливних. Кожне лісництво має паливну деревину на залишку, об’єм якого на сьогодні становить 16,2 тис. метрів кубічних, з них – 4,8 тис. «кубів» – дрова колоті.

Для того, аби замовити дрова та вчасно доставити їх до своєї оселі, можна звернутись за номерами телефонів:

Ківерцівське лісове господарство – 0500885114;

Ратнівське лісомисливське господарство – 0979615631;

Городоцьке лісове господарство – 0673322797;

Маневицьке лісове господарство – 0680463744;

Камінь-Каширське лісове господарство – 0971810560;

Ковельське лісове господарство – 0639072519;

Володимир-Волинське лісомисливське господарство – 0673190363;

Колківське лісове господарство – 0673340380;

Любешівське лісомисливське господарство – 0951109381;

Любомльське лісове господарство – 0988299837.

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Теги: дрова, ціна, Волинь, лісництво
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