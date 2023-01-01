За минулу добу захисники знищили ще 340 окупантів та 34 ворожих дрони
Сьогодні, 09:10
За минулу добу Збройні сили знищили ще 340 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 277660 (+340) осіб
◾ танків - 4687 (+8)
◾ бойових броньованих машин - 8972 (+10)
◾ артилерійських систем - 6409(+34)
◾ РСЗВ - 794 (+1)
◾ засоби ППО - 536 (+1)
◾ літаків - 315 (+0)
◾ гелікоптерів - 316 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)
◾ крилаті ракети - 1529 (+0)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)
◾ спеціальна техніка - 930 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 277660 (+340) осіб
◾ танків - 4687 (+8)
◾ бойових броньованих машин - 8972 (+10)
◾ артилерійських систем - 6409(+34)
◾ РСЗВ - 794 (+1)
◾ засоби ППО - 536 (+1)
◾ літаків - 315 (+0)
◾ гелікоптерів - 316 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)
◾ крилаті ракети - 1529 (+0)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)
◾ спеціальна техніка - 930 (+1).
Дані уточнюються.
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Коментарі 1
ПРОКЛЯТІ ОБКРАДЕННИМ НАРОДОМ (без індексацій заплат та пенсій і вкраденними-неповернутими заощадженнями ощадбанку урср) ВОРЮГА ЯЙЦЕНЮК-КУЛЯВЛОБ З ВОРОВСЬКИМ КАБМІНОМ ТА ХЄРАНТОМ-ВОРОМ клоуном зеленським І ХРЯКОМ ПОРОШЕНКОМ,ЩОБ ВИ ПОДОХЛИ НА ДОВІЧНОМУ УВЯЗНЕННІ НА НАРАХ ЗА ПОГРАБУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ україни!!!!!!!!!!
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