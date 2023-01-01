За минулу добу захисники знищили ще 340 окупантів та 34 ворожих дрони

За минулу добу захисники знищили ще 340 окупантів та 34 ворожих дрони
За минулу добу Збройні сили знищили ще 340 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу - близько 277660 (+340) осіб

◾ танків - 4687 (+8)

◾ бойових броньованих машин - 8972 (+10)

◾ артилерійських систем - 6409(+34)

◾ РСЗВ - 794 (+1)

◾ засоби ППО - 536 (+1)

◾ літаків - 315 (+0)

◾ гелікоптерів - 316 (+0)

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)

◾ крилаті ракети - 1529 (+0)

◾ кораблі / катери - 20 (+0)

◾ підводні човни - 1 (+0)

◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)

◾ спеціальна техніка - 930 (+1).

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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ПРОКЛЯТІ ОБКРАДЕННИМ НАРОДОМ (без індексацій заплат та пенсій і вкраденними-неповернутими заощадженнями ощадбанку урср) ВОРЮГА ЯЙЦЕНЮК-КУЛЯВЛОБ З ВОРОВСЬКИМ КАБМІНОМ ТА ХЄРАНТОМ-ВОРОМ клоуном зеленським І ХРЯКОМ ПОРОШЕНКОМ,ЩОБ ВИ ПОДОХЛИ НА ДОВІЧНОМУ УВЯЗНЕННІ НА НАРАХ ЗА ПОГРАБУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ україни!!!!!!!!!!
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