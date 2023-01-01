За минулу добу захисники знищили ще 340 окупантів та 34 ворожих дрони





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу - близько 277660 (+340) осіб



◾ танків - 4687 (+8)



◾ бойових броньованих машин - 8972 (+10)



◾ артилерійських систем - 6409(+34)



◾ РСЗВ - 794 (+1)



◾ засоби ППО - 536 (+1)



◾ літаків - 315 (+0)



◾ гелікоптерів - 316 (+0)



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)



◾ крилаті ракети - 1529 (+0)



◾ кораблі / катери - 20 (+0)



◾ підводні човни - 1 (+0)



◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)



◾ спеціальна техніка - 930 (+1).



Дані уточнюються.





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