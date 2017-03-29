Лучани навколішки зустріли загиблих Воїнів

Лучани навколішки зустріли загиблих Воїнів
До Луцька сьогодні, 4 жовтня, вчергове прибула чергова гуманітарна місія «На щиті».

Про це повідомляє ВСН.

Обласний центр Волині зустрів воїнів, які віддали свої життя за Україну у боротьбі із російськими окупантами.

Кортеж супроводжували через усе місто до Волинського обласного бюро судмедекспертизи.

Лучани зустрічали Героїв навколішки.

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.