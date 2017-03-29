Лучани навколішки зустріли загиблих Воїнів
Сьогодні, 13:14
До Луцька сьогодні, 4 жовтня, вчергове прибула чергова гуманітарна місія «На щиті».
Про це повідомляє ВСН.
Обласний центр Волині зустрів воїнів, які віддали свої життя за Україну у боротьбі із російськими окупантами.
Кортеж супроводжували через усе місто до Волинського обласного бюро судмедекспертизи.
Лучани зустрічали Героїв навколішки.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Про це повідомляє ВСН.
Обласний центр Волині зустрів воїнів, які віддали свої життя за Україну у боротьбі із російськими окупантами.
Кортеж супроводжували через усе місто до Волинського обласного бюро судмедекспертизи.
Лучани зустрічали Героїв навколішки.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.