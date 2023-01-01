Волинські медики пояснили, як правильно обрати психолога

Волинські медики пояснили, як правильно обрати психолога
В умовах постійного стресу багато волинян потребують психологічної підтримки.

Тож Волинський обласний центр контроль та профілактики хвороб підготував та опублікував у фейсбуці поради, як обрати такого фахівця.

Пошуки психолога варто розпочати з двох речей. «Перша — усвідомлення того, що психолог — не чарівник, і питання, які ви маєте до нього, не зникнуть за помахом палички. Робота з психологом — це, насамперед, робота над собою, яка вимагатиме часу та зусиль. Друга важлива річ — розуміння, який саме спеціаліст вам потрібен: сімейний психолог, дитячий чи підлітковий, або ж фахівець, який допоможе з особистими проблемами», - кажуть лікарі.

Також іноді потрібен фахівець, які взагалі проведе діагностику ментального здоров’я та визначить, чи потребує людина професійного лікування чи нагляду. До речі, з цим може допомогти сімейний лікар.

Для цього потрібно звернутись в той медичний заклад, який має договір за напрямом “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”.

Важливо дізнатись про освіту, яку має психолог. На додачу до диплому вагу мають сертифікати про підвищення кваліфікації – адже це свідчить про розвиток психолога як фахівця.

Шукати психолога можна за порадами знайомих, а також у соцмережах, на вебсайтах профільних медзакладів, фондів чи організацій, що надають психологічну підтримку.

«На першу зустріч краще йти підготовленим, тобто, мати список проблем, які турбують і які хотіли б вирішити. Це допоможе краще структурувати ваш запит. Під час перших сесій із фахівцем враховуйте власний стан, здорові комунікації з боку психолога. Пам’ятайте, будь-яка проблема – важлива. Якщо у відповідь ви не отримуєте підтримки та відчуваєте осуд – краще шукати іншого спеціаліста», - підкреслюють у центрі.

«Пам’ятайте: психічне здоров’я – це не тільки відсутність розладів, а й відчуття задоволення від життя попри обставини, змога повноцінно жити і реалізувати свій потенціал», - підсумували волинські медики.

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Теги: лікарі, хвороба
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