Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ

Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ
Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Про це The Times of Israel, пише Українська правда.

За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.

Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є територисти.

Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.

Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.

Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко - 300 000 резервістів за 48 годин".

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ізраїль, бої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Сьогодні, 13:21
Воїн з Волині Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Залужного
Сьогодні, 13:15
Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ
Сьогодні, 13:00
Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок
Сьогодні, 12:54
Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, – МЗС Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, – МЗС
Сьогодні, 10:48
Ізраїль уразив 500 стратегічних об'єктів у Секторі Гази: бої ведуться у 6 містах Ізраїль уразив 500 стратегічних об'єктів у Секторі Гази: бої ведуться у 6 містах
Сьогодні, 09:13
В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки
08 жовтень, 21:00
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, – Зеленський Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, – Зеленський
07 жовтень, 23:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Неповнолітні вандали понищили вбиральню в центрі Луцька
Сьогодні, 13:56
 0
На Миколаївщині загинув морпіх із Волині Андрій Степанов
Сьогодні, 13:45
 0
У лісах Волині ліквідовують буреломи, які наробила негода
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Сьогодні, 13:21
 0
Воїн з Волині Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Залужного
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8