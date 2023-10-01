Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ
Сьогодні, 13:00
Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
Про це The Times of Israel, пише Українська правда.
За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.
Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є територисти.
Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.
За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.
Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.
Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.
Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко - 300 000 резервістів за 48 годин".
Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це The Times of Israel, пише Українська правда.
За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.
Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є територисти.
Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.
За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.
Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.
Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.
Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко - 300 000 резервістів за 48 годин".
Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині на хабарі погорів начальник управління ОВА
Сьогодні, 13:21
Воїн з Волині Сергій Мартинюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Залужного
Сьогодні, 13:15
Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ
Сьогодні, 13:00
Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок
Сьогодні, 12:54
Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»
Сьогодні, 12:50