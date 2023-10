Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази, – ЦАХАЛ

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.Про це The Times of Israel, пише Українська правда За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є територисти.Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко - 300 000 резервістів за 48 годин".Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб " знищити можливості терористичної групи ХАМАС ". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.