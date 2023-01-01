Коли у Луцьку та громаді розпочнеться опалювальний сезон

Коли у Луцьку та громаді розпочнеться опалювальний сезон
У Луцькій територіальній громаді опалювальний сезон розпочнеться лише за умови, якщо температура на вулиці сягне позначки 8°C і протримається такою мінімум три доби.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 11 жовтня, члени виконавчого комітету під час чергового засідання.

Спочатку теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.

Державне комунальне підприємство “Луцьктепло” та інші постачальники теплової енергії зобов'язані дотримуватись температурних графіків роботи котелень.

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Теги: Луцьк, опалювальний сезон
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