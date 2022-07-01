На Волині відремонтували міст на міжнародній трасі





Про це у фейсбуці повідомляє Держслужба автомобільних доріг Волинської області.



За майже 40 років експлуатації опісля останнього ремонту будова зазнала руйнувань і потребувала невідкладного відновлення.

На цьому об’єкті мостобудівельники працювали з липня.



«До кінця року плануємо завершити ремонт ще двох мостів на автодорогах державного значення Волинської області», - зазначили дорожники.



Довідково:



Автомобільна дорога Н-17, що має статус національної, сполучає між собою два обласні центри прикордонних областей – Волинської та Львівської. Відтак, цей автошлях є важливим логістичним маршрутом, яким відбувається перевезення товарів гуманітарного призначення, експортної продукції та інших важливих вантажів, здійснюється евакуація людей. Тому надійність мостів та інших розташованих на дорозі споруд – запорука безперебійної логістики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Журавники на Волині завершили ремонт мосту на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.Про це у фейсбуці повідомляє Держслужба автомобільних доріг Волинської області.За майже 40 років експлуатації опісля останнього ремонту будова зазнала руйнувань і потребувала невідкладного відновлення.На цьому об’єкті мостобудівельники працювали з липня.«До кінця року плануємо завершити ремонт ще двох мостів на автодорогах державного значення Волинської області», - зазначили дорожники.

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