На Волині відремонтували міст на міжнародній трасі
Сьогодні, 11:16
У селі Журавники на Волині завершили ремонт мосту на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.
Про це у фейсбуці повідомляє Держслужба автомобільних доріг Волинської області.
За майже 40 років експлуатації опісля останнього ремонту будова зазнала руйнувань і потребувала невідкладного відновлення.
На цьому об’єкті мостобудівельники працювали з липня.
«До кінця року плануємо завершити ремонт ще двох мостів на автодорогах державного значення Волинської області», - зазначили дорожники.
Довідково:
Автомобільна дорога Н-17, що має статус національної, сполучає між собою два обласні центри прикордонних областей – Волинської та Львівської. Відтак, цей автошлях є важливим логістичним маршрутом, яким відбувається перевезення товарів гуманітарного призначення, експортної продукції та інших важливих вантажів, здійснюється евакуація людей. Тому надійність мостів та інших розташованих на дорозі споруд – запорука безперебійної логістики.
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Про це у фейсбуці повідомляє Держслужба автомобільних доріг Волинської області.
За майже 40 років експлуатації опісля останнього ремонту будова зазнала руйнувань і потребувала невідкладного відновлення.
На цьому об’єкті мостобудівельники працювали з липня.
«До кінця року плануємо завершити ремонт ще двох мостів на автодорогах державного значення Волинської області», - зазначили дорожники.
Довідково:
Автомобільна дорога Н-17, що має статус національної, сполучає між собою два обласні центри прикордонних областей – Волинської та Львівської. Відтак, цей автошлях є важливим логістичним маршрутом, яким відбувається перевезення товарів гуманітарного призначення, експортної продукції та інших важливих вантажів, здійснюється евакуація людей. Тому надійність мостів та інших розташованих на дорозі споруд – запорука безперебійної логістики.
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