На війні загинули двоє бійців «Любарта»

На війні загинули двоє бійців «Любарта»
У важкому бою загинули двоє бійців «Любарта».

Про це повідомили на сторінці ОЗСП "Любарт".

"Чучин Сергій («Ліфтер»), кулеметник, спортсмен, природжений воїн, з перших днів війни на обороні Києва. Струбіцький Олег («Нарк»), сапер, в довоєнному житті рок-н-рольщик і байкер, своє перше поранення отримав ще на Майдані. Спочивайте з миром в Українській Вальхаллі", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
На війні загинули двоє бійців «Любарта»
На війні загинули двоє бійців «Любарта»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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