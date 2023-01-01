На війні загинули двоє бійців «Любарта»





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"Чучин Сергій («Ліфтер»), кулеметник, спортсмен, природжений воїн, з перших днів війни на обороні Києва.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У важкому бою загинули двоє бійців «Любарта».Про це повідомили на сторінці ОЗСП "Любарт".(«Ліфтер»), кулеметник, спортсмен, природжений воїн, з перших днів війни на обороні Києва. Струбіцький Олег («Нарк»), сапер, в довоєнному житті рок-н-рольщик і байкер, своє перше поранення отримав ще на Майдані. Спочивайте з миром в Українській Вальхаллі", - йдеться в повідомленні.

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