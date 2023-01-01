На війні загинули двоє бійців «Любарта»
Сьогодні, 10:44
У важкому бою загинули двоє бійців «Любарта».
Про це повідомили на сторінці ОЗСП "Любарт".
"Чучин Сергій («Ліфтер»), кулеметник, спортсмен, природжений воїн, з перших днів війни на обороні Києва. Струбіцький Олег («Нарк»), сапер, в довоєнному житті рок-н-рольщик і байкер, своє перше поранення отримав ще на Майдані. Спочивайте з миром в Українській Вальхаллі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці ОЗСП "Любарт".
"Чучин Сергій («Ліфтер»), кулеметник, спортсмен, природжений воїн, з перших днів війни на обороні Києва. Струбіцький Олег («Нарк»), сапер, в довоєнному житті рок-н-рольщик і байкер, своє перше поранення отримав ще на Майдані. Спочивайте з миром в Українській Вальхаллі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка
Сьогодні, 11:10
Коли у Луцьку та громаді розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 10:58
На війні загинули двоє бійців «Любарта»
Сьогодні, 10:44
СБУ встановила нелюдів, які навели російський «Іскандер» на кафе у селі Гроза на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Глава Міноборони Бельгії анонсувала відправку F-16 в Україну
Сьогодні, 10:18