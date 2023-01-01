Як волинська аеророзвідка знищує окупантів: ефектне відео

Військовослужбовці підрозділу аеророзвідки волинської Тероборони продовжують боронити Україну від російських загарбників.Ефектне відео з роботою бійців оприлюднили на сторінці 100-ї бригади ТРО у фейсбуці.«Волинські Соколи» (Volyn Falcons) – зокрема, аеророзвідники Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони – не втомлюються очищати споконвіку українську землю Луганщини від окупантів.«Кілька влучних «скидів» з безпілотників (та ще й за підтримки мінометів!) – і для жменьки покидьків ця війна безславно закінчується просто вже. – Бо не варто було зазіхати на чуже і пхатися до нас без запрошення зі зброєю в руках!» - зазначили у військовій частині.