Усі члени альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, - Столтенберг

Усі країни, що є членами Північноатлантичного альянсу, погодилися, що Україна вступить до НАТО.Про це заявив генеральний секретар НАТО, інформує Телеграмна служба новин.На Брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті 2008 року, про те, що Грузія й Україна стануть членами Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу та правом України визначати своє майбутнє і зовнішню політику без стороннього втручання.Як відомо, раніше Угорщина неодноразово погрожувала ветувати вступ України до НАТО.