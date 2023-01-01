Усі члени альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, - Столтенберг
Сьогодні, 13:02
Усі країни, що є членами Північноатлантичного альянсу, погодилися, що Україна вступить до НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Телеграмна служба новин.
На Брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті 2008 року, про те, що Грузія й Україна стануть членами Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу та правом України визначати своє майбутнє і зовнішню політику без стороннього втручання.
Як відомо, раніше Угорщина неодноразово погрожувала ветувати вступ України до НАТО.
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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Телеграмна служба новин.
На Брюссельському саміті в червні 2021 року лідери НАТО підтвердили рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті 2008 року, про те, що Грузія й Україна стануть членами Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу та правом України визначати своє майбутнє і зовнішню політику без стороннього втручання.
Як відомо, раніше Угорщина неодноразово погрожувала ветувати вступ України до НАТО.
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