На Волині три автомобілі переїхали лося: повідомили деталі аварії

На Волині три автомобілі переїхали лося: повідомили деталі аварії
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» на Волині три автомобілі переїхали лося. Спершу його збила Skoda, тоді вже на лежачу тварину наїхала вантажівка, а після цього сталась третя аварія: на лося наїхав УАЗ.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко, аварії стались близько 19:00 у вівторок, 11 жовтня біля села Люблинець, що за декілька кілометрів від Ковеля.

«На автодорозі М-07 “Київ-Ковель-Ягодин” водій автомобіля Skoda не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на тварину, а саме лося. Після чого згодом на лежачу тварину здійснив наїзд автомобіль марки DAF із напівпричепом», – зазначила Ольга Коваленко.

Після цього на тварину наїхав ще один автомобіль – УАЗ, водій якого після наїзду не впорався із керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Відомо, що постраждалих внаслідок аварії не було, тож кримінальне провадження не відкривали.

Натомість на всіх трьох водіїв патрульні склали адмінпротоколи за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих). Водіям загрожує по 850 грн штрафу.

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Теги: Волинь, Ковель, лось, автомобіль
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