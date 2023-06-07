Волонтер із Волині вивіз п'ятьох собак із деокупованого Херсона

Сергій Новосад вивіз п'ятьох песиків зі звільненого українськими військовими Херсона, який зараз постійно потерпає від російських обстрілів.



Чоловік розповів



Сергій Новосад відвозив в деокуповане місто допомогу місцевим та корм домашнім тваринам. Власники тварин казали йому, що місто постійно обстрілюють, доводиться багато часу сидіти в підвалах та укриттях, з собаками по парку можливості погуляти немає.



"Таких песиків на вулицю не виженеш, їх відразу великі з'їдять. Великі пси об'єднуються в зграї й по Херсону бігають по 10-20 тих собак і серед них малих немає", — розповідає волонтер.



Поки їхав з тваринами із Херсону розмістив оголошення, щоб їх віддати. Трьох собак забрали у Маневичах, а ще двох залишив собі. Говорить: за півтора тижня тварини добре поладнали з його псом — йоркширським тер’єром, але кіт від такого сусідства поки не в захваті.



Племінниця Сергія Мирослава іноді приходить побавитись із песиками.



Ветеринар Тарас Савченко – переселенець із Херсона. Із собою до Луцька перевіз двох собак і трьох котів. Каже: на обстріли тварини реагують важко, складно триває й звикання після евакуації. Вони діляться на кілька категорій: перші стають більш лякливими і можуть надалі співіснувати з людьми, а інші – починають агрегувати, до них неможливо підійти, вони не їдять та не п’ють. Практичних методів допомогти тваринам, на жаль, нема, говорить ветеринар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Рожища та волонтервивіз п'ятьох песиків зі звільненого українськими військовими Херсона, який зараз постійно потерпає від російських обстрілів.Чоловік розповів Суспільному , що за допомогою до нього звернулися херсонці, які не мали змоги утримувати своїх домашніх собак.Сергій Новосад відвозив в деокуповане місто допомогу місцевим та корм домашнім тваринам. Власники тварин казали йому, що місто постійно обстрілюють, доводиться багато часу сидіти в підвалах та укриттях, з собаками по парку можливості погуляти немає."Таких песиків на вулицю не виженеш, їх відразу великі з'їдять. Великі пси об'єднуються в зграї й по Херсону бігають по 10-20 тих собак і серед них малих немає", — розповідає волонтер.Поки їхав з тваринами із Херсону розмістив оголошення, щоб їх віддати. Трьох собак забрали у Маневичах, а ще двох залишив собі. Говорить: за півтора тижня тварини добре поладнали з його псом — йоркширським тер’єром, але кіт від такого сусідства поки не в захваті.Племінниця Сергіяіноді приходить побавитись із песиками.Ветеринар– переселенець із Херсона. Із собою до Луцька перевіз двох собак і трьох котів. Каже: на обстріли тварини реагують важко, складно триває й звикання після евакуації. Вони діляться на кілька категорій: перші стають більш лякливими і можуть надалі співіснувати з людьми, а інші – починають агрегувати, до них неможливо підійти, вони не їдять та не п’ють. Практичних методів допомогти тваринам, на жаль, нема, говорить ветеринар.

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