Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»

Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»
Військовослужбовець із Торчина, що на Волині, Віктор Косінський з Торчина нагороджений медаллю "За оборону міста Бахмут".

Про це повідомили у Торчинській громаді у фейсбуці.

"Медаль "За оборону міста Бахмут" є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони міста Бахмута. Ця медаль є символом витривалості і героїзму, відваги та відданості Захисників, які боролися за оборону міста Бахмута. Вона символізує глибоку вдячність за їхній внесок та захист міста в часи випробувань.
Дорогий Вікторе!Дякуємо за захист!Нехай береже тебе Бог! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»

Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»



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Теги: нагорода, медаль, Бахмут, захист
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