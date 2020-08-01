Волинський військовий нагороджений медаллю «За оборону міста Бахмут»

Військовослужбовець із Торчина, що на Волині,з Торчина нагороджений медаллю "За оборону міста Бахмут".Про це повідомили у Торчинській громаді у фейсбуці."Медаль "За оборону міста Бахмут" є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони міста Бахмута. Ця медаль є символом витривалості і героїзму, відваги та відданості Захисників, які боролися за оборону міста Бахмута. Вона символізує глибоку вдячність за їхній внесок та захист міста в часи випробувань.Дорогий Вікторе!Дякуємо за захист!Нехай береже тебе Бог! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.