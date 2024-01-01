В Україні рекордно впала народжуваність: сумна статистика
Сьогодні, 07:19
В Україні з 2014 року активно падає народжуваність, минулий рік не став виключенням. За 2023 рік народилося 187,3 тисячі українців, що приблизно на 22 тисячі менше за 2022-й.
Про це повідомило Міністерство юстиції України на своєму каналі у Telegram.
Відповідні цифри з 2014 року не враховують даних з окупованого Криму та частин Донецької, Луганської областей, а з 2022 року - не враховують ще з тимчасово захоплених частин Запорізької та Херсонської областей.
Так, за 2023 рік народилося 187 387 громадян України, з яких найбільше:
- у Києві (19 979 дітей);
- Львівській (16 638);
- Дніпропетровській (14 433);
- Одеській (13 736);
- Київській (10 820);
- Рівненській (9 542);
- Закарпатській (9 450) областях.
Крім того, торік зареєстрували 186 051 шлюбів, а розлучились у вісім разів менше - 24 108 пар.
Варто зазначити, що народжуваність в Україні почала падати з 2013 року, але суттєво – з початку окупації Криму, частин Донецької та Луганської областей у 2014-му. Тоді народилося на 7,5% менше дітей – 465,9 тисяч, без урахування даних на ТОТ.
У 2015 році народилося на 11,6% менше дітей, у 2016-му – на 3,6%, у 2017-му – на 8,3%, у 2018-му – на 7,7%, у 2019-му – на 8,1%, у 2020-му – на 3,1%. У 2021 році – менше на 7,1%, тоді народилося 277,8 тисяч дітей, а у 2022-му – на 24,6% менше – 209,4 тисячі.
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Про це повідомило Міністерство юстиції України на своєму каналі у Telegram.
Відповідні цифри з 2014 року не враховують даних з окупованого Криму та частин Донецької, Луганської областей, а з 2022 року - не враховують ще з тимчасово захоплених частин Запорізької та Херсонської областей.
Так, за 2023 рік народилося 187 387 громадян України, з яких найбільше:
- у Києві (19 979 дітей);
- Львівській (16 638);
- Дніпропетровській (14 433);
- Одеській (13 736);
- Київській (10 820);
- Рівненській (9 542);
- Закарпатській (9 450) областях.
Крім того, торік зареєстрували 186 051 шлюбів, а розлучились у вісім разів менше - 24 108 пар.
Варто зазначити, що народжуваність в Україні почала падати з 2013 року, але суттєво – з початку окупації Криму, частин Донецької та Луганської областей у 2014-му. Тоді народилося на 7,5% менше дітей – 465,9 тисяч, без урахування даних на ТОТ.
У 2015 році народилося на 11,6% менше дітей, у 2016-му – на 3,6%, у 2017-му – на 8,3%, у 2018-му – на 7,7%, у 2019-му – на 8,1%, у 2020-му – на 3,1%. У 2021 році – менше на 7,1%, тоді народилося 277,8 тисяч дітей, а у 2022-му – на 24,6% менше – 209,4 тисячі.
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