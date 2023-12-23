Ще ближче до весни: що чекати від погоди наступного тижня





Про це Фактам Наталія Птуха.



29 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в Криму, південних, центральних і східних областях пройде невеликий сніг, на решті території, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, 29 січня у південній частині 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 3-8° морозу.



В Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі 28 січня – 6-11° морозу, 29 січня 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.



У вівторок і середу без опадів, лише вночі 30 січня в Криму місцями невеликий сніг.



Температура вночі – 2-8° морозу (в Карпатах до 12° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла, у південній частині та західних областях 1-7° тепла.



З 1 по 4 лютого в Україні буде переважно без опадів, лише 2 лютого, крім південно-західної частини, пройдуть невеликі дощі.



3 лютого у північно-східній частині дощитиме. Температура вночі 1 лютого – 1-6° морозу, 2-4 лютого – 0-5° тепла.



Вдень 2-8° тепла, у південній частині та західних областях 5-10° тепла, а 4-5 лютого місцями 13-15°.



29 січня у столиці буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 29 січня – 6-8° морозу, а вдень 1-3° морозу.



30-31 січня у Києві буде без опадів. Температура вночі – 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

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