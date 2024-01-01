Бійці волинської бригади знищили російський танк з особовим складом
27 січень, 23:37
Бійці Камінь-Каширського батальйону 100-ої бригади тероборони відбили спробу російських військ штурмувати позиції волинян на Луганщині.
Під час бою у Серебрянському лісі на Луганщині тероборонівці обстріляли російську бронегрупу, а танк дорогою підірвався на міні, сказано на Facebook-сторінці бригади.
Частину кадрів вогневого ураження вдалося отримати з відеокамери, встановленій на бронетехніці противника, та з загубленого телефона механіка-водія російського танка, частину — з FPV-дрона.
Російська МТ-ЛБ з десантом і танком висунулися в напрямку волинських бійців. Штурмовиків та екіпаж цього танка вдалося ліквідувати за допомогою дрона, з якого волинські захисники скидали боєприпаси.
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Під час бою у Серебрянському лісі на Луганщині тероборонівці обстріляли російську бронегрупу, а танк дорогою підірвався на міні, сказано на Facebook-сторінці бригади.
Частину кадрів вогневого ураження вдалося отримати з відеокамери, встановленій на бронетехніці противника, та з загубленого телефона механіка-водія російського танка, частину — з FPV-дрона.
Російська МТ-ЛБ з десантом і танком висунулися в напрямку волинських бійців. Штурмовиків та екіпаж цього танка вдалося ліквідувати за допомогою дрона, з якого волинські захисники скидали боєприпаси.
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