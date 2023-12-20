На Волині піймали порушників, які рубали дерева і розставляли пастки на тварин

На Волині піймали порушників, які рубали дерева і розставляли пастки на тварин
На Ковельщині викрили волинян, які займалися незаконним промислом у прикордонні.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Нещодавно під час патрулювання місцевості поблизу одного з населених пунктів Шацького краю прикордонний наряд виявив волинянина, який здійснював вирубку дерев.

З'ясувалося, що 55-річний лісоруб жодних дозвільних документів на цю діяльність не мав.

Чоловік уже встиг зрізати кілька стовбурів та завантажити у причіп близько кубометра готової деревини.

Ще чотирьох жителів прикордоння охоронці кордону застали ввечері 26 січня, коли вони трактором транспортували 3,5 м³ сосни, вирубку якої теж здійснили незаконно.

А 38-річний мешканець Ковельського району виставив у прикордонні майже два десятки пасток на диких тварин. Відносно громадянина прикордонники склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 85 та ст. 202 КУпАП.

Про факти незаконної порубки дерев охоронці кордону поінформували представників Державної екологічної інспекції, лісівників та співробітників Нацполіції.

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Теги: вирубка дерев, злочин
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