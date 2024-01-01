Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв
Сьогодні, 12:18
27 січня прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.
Збір у с. Піддубці АЗС KING OIL, – повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Також волонтери повідомляють про можливу зміну у часі.
«У зв'язку з погодними умовами час прибуття повідомлять після 14:00. Слідкуйте за корегуванням», – йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Збір у с. Піддубці АЗС KING OIL, – повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Також волонтери повідомляють про можливу зміну у часі.
«У зв'язку з погодними умовами час прибуття повідомлять після 14:00. Слідкуйте за корегуванням», – йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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