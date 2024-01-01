Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв





Збір у с. Піддубці АЗС KING OIL, – повідомив Сергій Глущук, передає



Також волонтери повідомляють про можливу зміну у часі.



«У зв'язку з погодними умовами час прибуття повідомлять після 14:00. Слідкуйте за корегуванням», – йдеться у повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 січня прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.Збір у с. Піддубці АЗС KING OIL, – повідомив, передає ВСН Також волонтери повідомляють про можливу зміну у часі.«У зв'язку з погодними умовами час прибуття повідомлять після 14:00. Слідкуйте за корегуванням», – йдеться у повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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