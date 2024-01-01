Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв

Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв
27 січня прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.

Збір у с. Піддубці АЗС KING OIL, – повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.

Також волонтери повідомляють про можливу зміну у часі.

«У зв'язку з погодними умовами час прибуття повідомлять після 14:00. Слідкуйте за корегуванням», – йдеться у повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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