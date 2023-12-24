Курс долара у лютому: що буде з валютою в Україні
Сьогодні, 10:14
Ситуація на валютному ринку у лютому 2024 року, за всіма ознаками, не зазнає істотних змін - вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня.
Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.
Як зазначив Лєсовий, реалізація стратегії НБУ "керованої гнучкості" разом з мінімізацією міжкурсової різниці впливатиме на ринок у лютому.
"Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку триватиме "лагідне" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту", - сказав банкір.
На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги.
"Ми припускаємо, що обсяг валютних вливань на міжбанк буде в межах, так би мовити, щомісячного бюджету - до 2,5-3 млрд доларів. Однак у разі потреби, регулятор діятиме більш гнучко, збільшуючи інтервенції до 800-900 млн доларів на тиждень", - прогнозує банкір.
Курсові коридори в лютому будуть такими:
- на міжбанку вони будуть в межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро
- на готівковому ринку - 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро
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Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.
Як зазначив Лєсовий, реалізація стратегії НБУ "керованої гнучкості" разом з мінімізацією міжкурсової різниці впливатиме на ринок у лютому.
"Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку триватиме "лагідне" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту", - сказав банкір.
На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги.
"Ми припускаємо, що обсяг валютних вливань на міжбанк буде в межах, так би мовити, щомісячного бюджету - до 2,5-3 млрд доларів. Однак у разі потреби, регулятор діятиме більш гнучко, збільшуючи інтервенції до 800-900 млн доларів на тиждень", - прогнозує банкір.
Курсові коридори в лютому будуть такими:
- на міжбанку вони будуть в межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро
- на готівковому ринку - 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро
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