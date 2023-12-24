Курс долара у лютому: що буде з валютою в Україні





Про це в коментарі Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.



Як зазначив Лєсовий, реалізація стратегії НБУ "керованої гнучкості" разом з мінімізацією міжкурсової різниці впливатиме на ринок у лютому.



"Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку триватиме "лагідне" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту", - сказав банкір.



На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги.



"Ми припускаємо, що обсяг валютних вливань на міжбанк буде в межах, так би мовити, щомісячного бюджету - до 2,5-3 млрд доларів. Однак у разі потреби, регулятор діятиме більш гнучко, збільшуючи інтервенції до 800-900 млн доларів на тиждень", - прогнозує банкір.



Курсові коридори в лютому будуть такими:



- на міжбанку вони будуть в межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро

- на готівковому ринку - 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на валютному ринку у лютому 2024 року, за всіма ознаками, не зазнає істотних змін - вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня.Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.Як зазначив Лєсовий, реалізація стратегії НБУ "керованої гнучкості" разом з мінімізацією міжкурсової різниці впливатиме на ринок у лютому."Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку триватиме "лагідне" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту", - сказав банкір.На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги."Ми припускаємо, що обсяг валютних вливань на міжбанк буде в межах, так би мовити, щомісячного бюджету - до 2,5-3 млрд доларів. Однак у разі потреби, регулятор діятиме більш гнучко, збільшуючи інтервенції до 800-900 млн доларів на тиждень", - прогнозує банкір.Курсові коридори в лютому будуть такими:- на міжбанку вони будуть в межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро- на готівковому ринку - 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро

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