У Луцьку в чоловіка посеред дороги стався епілептичний напад. ВІДЕО

У Луцьку в чоловіка посеред дороги стався епілептичний напад. ВІДЕО
Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії посеред вулиці.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Днями інспектори Роман Гергель та Євген Остапук помітили чоловіка, який раптово впав на землю. Підбігши на допомогу, зрозуміли, що в нього епілептичний напад.

За мить на допомогу доєднався ще один екіпаж патрульних у складі інспекторів Тараса Романюка, Михайла Герасимюка та Юрія Кононенка.

На місце поліцейські викликали швидку, а до її приїзду громадянина поклали в стабільне бокове положення та контролювали стан. Чоловіка шпиталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка стала призеркою Кубку України з гірськолижного спорту і присвятила перемогу загиблому татові
Сьогодні, 08:25
У Луцьку в чоловіка посеред дороги стався епілептичний напад. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Батьки мріють поховати сина: тіло воїна з Волині не можуть забрати додому. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Коли у Нововолинську почнуть будувати житло для переселенців за кошти НЕФКО
Сьогодні, 03:41
Спортсменка з Волині завоювала бронзу на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Волинська поліція подарувала малечі домашній кінотеатр із караоке Волинська поліція подарувала малечі домашній кінотеатр із караоке
20 грудень, 2016, 19:28
Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
26 січень, 21:57
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
26 січень, 12:10
Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян
23 січень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка стала призеркою Кубку України з гірськолижного спорту і присвятила перемогу загиблому татові
Сьогодні, 08:25
 0
У Луцьку в чоловіка посеред дороги стався епілептичний напад. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Батьки мріють поховати сина: тіло воїна з Волині не можуть забрати додому. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Коли у Нововолинську почнуть будувати житло для переселенців за кошти НЕФКО
Сьогодні, 03:41
 0
Спортсменка з Волині завоювала бронзу на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8