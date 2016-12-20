У Луцьку в чоловіка посеред дороги стався епілептичний напад. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії посеред вулиці.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями інспектори Роман Гергель та Євген Остапук помітили чоловіка, який раптово впав на землю. Підбігши на допомогу, зрозуміли, що в нього епілептичний напад.
За мить на допомогу доєднався ще один екіпаж патрульних у складі інспекторів Тараса Романюка, Михайла Герасимюка та Юрія Кононенка.
На місце поліцейські викликали швидку, а до її приїзду громадянина поклали в стабільне бокове положення та контролювали стан. Чоловіка шпиталізували.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями інспектори Роман Гергель та Євген Остапук помітили чоловіка, який раптово впав на землю. Підбігши на допомогу, зрозуміли, що в нього епілептичний напад.
За мить на допомогу доєднався ще один екіпаж патрульних у складі інспекторів Тараса Романюка, Михайла Герасимюка та Юрія Кононенка.
На місце поліцейські викликали швидку, а до її приїзду громадянина поклали в стабільне бокове положення та контролювали стан. Чоловіка шпиталізували.
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