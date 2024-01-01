Коли у Нововолинську почнуть будувати житло для переселенців за кошти НЕФКО





Про це повідомила головний радник з інвестицій Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) Юлія Шевчук агентству



Нове житло зводитимуть у рамках програми ЄС "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні, компонент ІІ", яку фінансує Європейський Союз і якою управляє Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco).



Програму підтримки ВПО у вигляді грантового фінансування для будівництва нового екологічного житла ініціював Європейський Союз у відповідь на те, що під час війни понад 6,35 млн українців залишили країну, а третина населення була змушена покинути свої домівки.



"Протягом 2023 року було проведено ідентифікацію та погодження проєктів, а також оцінку проєктних пропозицій для визначення обсягу робіт, проведено перший етап закупівель", - повідомила Шевчук, додавши, що на весну також намічено початок реконструкції медичного закладу в Немішаєвому Київської області.



Програма розділена на два компоненти й загалом охоплює 11 громад на заході та в центрі України. Обидва компоненти працюють із різними містами, передбачають реновацію та реконструкцію наявних муніципальних будівель і будівництво нового житла.



До компонента II увійшли міста Івано-Франківськ, Хмельницький, Нововолинськ, Тернопіль і Немішаєве. У перших чотирьох містах буде побудовано житло загальною площею майже 25 тис. кв. м. Заплановані інвестиції: у Нововолинську - EUR7,1 млн, Хмельницькому - EUR8,4 млн, Івано-Франківську й Тернополі - по EUR9,5 млн.



Завдання щодо підбору та оформлення земельних ділянок відповідно до законодавства України, а також організація підключення до комунальних мереж покладено на місцеві громади. Як повідомили в НЕФКО, станом на кінець 2023 року всі міста впорались із цим завданням, наразі триває підготовка земельних ділянок до будівельних робіт.



Для розроблення уніфікованої концепції житла та проєктно-кошторисної документації для зазначених чотирьох міст за підсумками тендера, проведеного влітку 2023 року, залучено консорціум компаній "АРС Лонга" та "Бальбек Бюро" з Києва.



"Планується будівництво "з нуля" секційних багатоквартирних будинків різної поверховості. Будинки будуть обладнані всім необхідним - пожежною сигналізацією, домофонами, ліфтами, централізованою системою гарячого водопостачання, де необхідно, встановлять відновлювані джерела енергії", - прокоментував агентству керівник проєктів iC consulenten (компанії-консультанта з імплементації) Петро Галабіцький.



Будівництво передбачає комплексний підхід, включно з ремонтом у приміщеннях загального користування та квартирах, облаштуванням квартир необхідними меблями, забезпеченням побутовою технікою й постільною білизною.



Окрім соціальної складової, програма також містить компонент "зеленого відновлення", що передбачає використання енергоефективних технологій і підвищені вимоги щодо показників витрати енергоносіїв під час експлуатації щонайменше на 10% від нормативного порогу, встановленого чинними українськими нормами для такого типу будівель.



"Житлові комплекси передбачають установлення дахових сонячних електростанцій як для зниження поточних витрат електроенергії, так і для забезпечення аварійних споживачів під час можливих відключень центральних мереж", - повідомив технічний радник НЕФКО Андрій Каташов.



Водночас приблизно 12% квартир у кожному місті будуть інклюзивними, тобто враховуватимуть потреби людей з обмеженими можливостями. Будуть розширені двері, облаштовані спеціальними поручнями санвузли, а вхід буде обладнано пандусом або підйомником, що заплановано вже на етапі проєктування.



Крім того, усі будівлі матимуть сучасні й обладнані бомбосховища.



Перший етап закупівель за програмою проведено восени 2023 року. На цій стадії визначено список будівельних компаній для попередньої кваліфікації. Оголошення про тендер розміщено на вебсайтах НЕФКО та міст, а також на майданчику Prozorro й поширено через профільні асоціації. Відповідно до ст. 6 Рамкової угоди між урядом України та НЕФКО, міжнародна фінансова організація має право застосовувати власні чинні правила й принципи щодо тендерів або інших конкурентних процедур для закупівлі товарів, робіт і послуг у проєктах, тому відкритий тендер проводиться згідно з правилами закупівлі НЕФКО.



За результатами першого етапу тендеру сформовано перелік компаній, що відповідають кваліфікаційним вимогам і допущені до другого раунду закупівлі.



Шевчук повідомила, що другий етап тендеру для міста Нововолинська розпочато наприкінці грудня 2023 року, для решти міст його планується провести в січні-лютому 2024 року. Відповідно, будівельні роботи планується розпочати навесні 2024 року в усіх чотирьох громадах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навесні цього року розпочнеться будівництво 25 тис. кв. м нового житла в Івано-Франківську, Хмельницькому, Нововолинську й Тернополі загалом на EUR35,5 млн для 1800 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).Про це повідомила головний радник з інвестицій Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) Юлія Шевчук агентству "Інтерфакс-Україна" Нове житло зводитимуть у рамках програми ЄС "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні, компонент ІІ", яку фінансує Європейський Союз і якою управляє Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco).Програму підтримки ВПО у вигляді грантового фінансування для будівництва нового екологічного житла ініціював Європейський Союз у відповідь на те, що під час війни понад 6,35 млн українців залишили країну, а третина населення була змушена покинути свої домівки."Протягом 2023 року було проведено ідентифікацію та погодження проєктів, а також оцінку проєктних пропозицій для визначення обсягу робіт, проведено перший етап закупівель", - повідомила Шевчук, додавши, що на весну також намічено початок реконструкції медичного закладу в Немішаєвому Київської області.Програма розділена на два компоненти й загалом охоплює 11 громад на заході та в центрі України. Обидва компоненти працюють із різними містами, передбачають реновацію та реконструкцію наявних муніципальних будівель і будівництво нового житла.До компонента II увійшли міста Івано-Франківськ, Хмельницький, Нововолинськ, Тернопіль і Немішаєве. У перших чотирьох містах буде побудовано житло загальною площею майже 25 тис. кв. м. Заплановані інвестиції: у Нововолинську - EUR7,1 млн, Хмельницькому - EUR8,4 млн, Івано-Франківську й Тернополі - по EUR9,5 млн.Завдання щодо підбору та оформлення земельних ділянок відповідно до законодавства України, а також організація підключення до комунальних мереж покладено на місцеві громади. Як повідомили в НЕФКО, станом на кінець 2023 року всі міста впорались із цим завданням, наразі триває підготовка земельних ділянок до будівельних робіт.Для розроблення уніфікованої концепції житла та проєктно-кошторисної документації для зазначених чотирьох міст за підсумками тендера, проведеного влітку 2023 року, залучено консорціум компаній "АРС Лонга" та "Бальбек Бюро" з Києва."Планується будівництво "з нуля" секційних багатоквартирних будинків різної поверховості. Будинки будуть обладнані всім необхідним - пожежною сигналізацією, домофонами, ліфтами, централізованою системою гарячого водопостачання, де необхідно, встановлять відновлювані джерела енергії", - прокоментував агентству керівник проєктів iC consulenten (компанії-консультанта з імплементації) Петро Галабіцький.Будівництво передбачає комплексний підхід, включно з ремонтом у приміщеннях загального користування та квартирах, облаштуванням квартир необхідними меблями, забезпеченням побутовою технікою й постільною білизною.Окрім соціальної складової, програма також містить компонент "зеленого відновлення", що передбачає використання енергоефективних технологій і підвищені вимоги щодо показників витрати енергоносіїв під час експлуатації щонайменше на 10% від нормативного порогу, встановленого чинними українськими нормами для такого типу будівель."Житлові комплекси передбачають установлення дахових сонячних електростанцій як для зниження поточних витрат електроенергії, так і для забезпечення аварійних споживачів під час можливих відключень центральних мереж", - повідомив технічний радник НЕФКО Андрій Каташов.Водночас приблизно 12% квартир у кожному місті будуть інклюзивними, тобто враховуватимуть потреби людей з обмеженими можливостями. Будуть розширені двері, облаштовані спеціальними поручнями санвузли, а вхід буде обладнано пандусом або підйомником, що заплановано вже на етапі проєктування.Крім того, усі будівлі матимуть сучасні й обладнані бомбосховища.Перший етап закупівель за програмою проведено восени 2023 року. На цій стадії визначено список будівельних компаній для попередньої кваліфікації. Оголошення про тендер розміщено на вебсайтах НЕФКО та міст, а також на майданчику Prozorro й поширено через профільні асоціації. Відповідно до ст. 6 Рамкової угоди між урядом України та НЕФКО, міжнародна фінансова організація має право застосовувати власні чинні правила й принципи щодо тендерів або інших конкурентних процедур для закупівлі товарів, робіт і послуг у проєктах, тому відкритий тендер проводиться згідно з правилами закупівлі НЕФКО.За результатами першого етапу тендеру сформовано перелік компаній, що відповідають кваліфікаційним вимогам і допущені до другого раунду закупівлі.Шевчук повідомила, що другий етап тендеру для міста Нововолинська розпочато наприкінці грудня 2023 року, для решти міст його планується провести в січні-лютому 2024 року. Відповідно, будівельні роботи планується розпочати навесні 2024 року в усіх чотирьох громадах.

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