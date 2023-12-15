На Закарпатті через зсув ґрунту можуть евакуювати населення





Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook. Він наголосив, що на місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами, - пише



Як уточнив голова ОВА, зсув ґрунту стався у Дубівській громаді в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство".



На Закарпатті стався потужний зсув ґрунту: можлива евакуація населення. Фото

Віктор Микита наголосив, що зсувний процес триває. Тому рятувальники ДСНС та лісники цілодобово моніторять ситуацію, аналізуючи та прогнозуючи її розвиток.



"Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру", – зазначив очільник закарпатської ОВА.



На Закарпатті стався потужний зсув ґрунту: можлива евакуація населення. Фото

Попри те, що наразі загрози життю та здоровʼю людей немає, вживаються заходи для запобігання й оперативного реагування на зміни ситуації в районі зсуву.



Микита повідомив, що вже уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань.



Водночас в ДП "Ліси України" розповіли, що зсув ґрунту стався через рясні опади, які пройшли на Закарпатті протягом останніх днів. Вони спровокували нищівні паводки та серйозне розмʼякшення ґрунтів.



"Процес зсуву ґрунту триває! Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може завдати шкоди дворогосподарствам. Також у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев", – йдеться в повідомленні.



В організації розповіли, що схожа ситуація з підтопленнями сталася у 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тячівському районі Закарпатської області стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара. Наразі загрози для людей немає, але рух породи триває, тому можлива евакуація населення.Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook. Він наголосив, що на місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами, - пише Obozrevatel. Як уточнив голова ОВА, зсув ґрунту стався у Дубівській громаді в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство".На Закарпатті стався потужний зсув ґрунту: можлива евакуація населення. ФотоВіктор Микита наголосив, що зсувний процес триває. Тому рятувальники ДСНС та лісники цілодобово моніторять ситуацію, аналізуючи та прогнозуючи її розвиток."Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру", – зазначив очільник закарпатської ОВА.На Закарпатті стався потужний зсув ґрунту: можлива евакуація населення. ФотоПопри те, що наразі загрози життю та здоровʼю людей немає, вживаються заходи для запобігання й оперативного реагування на зміни ситуації в районі зсуву.Микита повідомив, що вже уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань.Водночас в ДП "Ліси України" розповіли, що зсув ґрунту стався через рясні опади, які пройшли на Закарпатті протягом останніх днів. Вони спровокували нищівні паводки та серйозне розмʼякшення ґрунтів."Процес зсуву ґрунту триває! Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може завдати шкоди дворогосподарствам. Також у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев", – йдеться в повідомленні.В організації розповіли, що схожа ситуація з підтопленнями сталася у 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги.

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