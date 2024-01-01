Десять волинян претендують на участь в Олімпіаді-2024





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Олена Собчук наразі єдина спортсменка області, яка виконала олімпійський норматив, повідомили в обласній військовій адміністрації.



Серед кандидатів на участь у головних змаганнях чотириріччя від Волинської області у складі національної збірної команди України є:



Олена Собчук – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба), четверте місце на чемпіонаті світу. Тренер-викладач: Майстер спорту міжнародного класу Микола Калитка.



Яна Беломоіна – Заслужений майстер спорту України з велоспорту (маунтенбайк), учасниця трьох Олімпіад у Лондоні, Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Віктор Ковальов.



Андрій Рибачок – Заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, бронзовий призер чемпіонату світу. Тренери-викладачі: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Федір Семенюк та Заслужений тренер України Роман Повх.



Марія Повх – Заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, двічі учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Андрій Шевчук та Заслужений тренер України Роман Повх.



Анастасія Алпєєва – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби вільної, бронзова призерка чемпіонату світу серед молоді. Тренер-викладач: Заслужений тренер України Іван Палій.



Валерія Шоломіцька – майстер спорту України з легкої атлетики (спортивна ходьба), учасниця чемпіонату світу серед юніорів – 5 місце. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Валентина Борисюк.



Максим Ткачук – майстер спорту України з плавання, срібний призер Європейських Юнацьких Олімпійських ігор. Тренер-викладач: Володимир Самчук.



Тетяна Коб – Заслужений майстер спорту України з боксу, бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Тренери-викладачі: Заслужений тренер України Віктор Рогатін та Микола Потапюк.



Ірина Климець – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота), учасниця двох Олімпіад у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Роман Черкашин.



Ерік Костриця – майстер спорту України з легкої атлетики (біг на короткі дистанції), бронзовий призер командного чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту Олена Вегнер А та Заслужений тренер України Олег Вегнер.

Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня у Парижі.



Очільник департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації Олександр Хвіщук розповів, що також високі шанси потрапити в олімпійську збірну мають Іван Банзерук, Марія Сахарук та Віктор Шумік.



Також волинські спортсмени вже здобули ліцензії на літні Паралімпійські ігри 2024 року. Це Юрій Бабинець, Марина Мажула, та Ярослав Окапінський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десять волинських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді-2024. З них одна спортсменка уже виконала олімпійський, а дев’ятеро – ще будуть боротись за шанс отримати ліцензію.Про це повідомляє Суспільне наразі єдина спортсменка області, яка виконала олімпійський норматив, повідомили в обласній військовій адміністрації.Серед кандидатів на участь у головних змаганнях чотириріччя від Волинської області у складі національної збірної команди України є:Олена Собчук – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба), четверте місце на чемпіонаті світу. Тренер-викладач: Майстер спорту міжнародного класу– Заслужений майстер спорту України з велоспорту (маунтенбайк), учасниця трьох Олімпіад у Лондоні, Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Віктор Ковальов.– Заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, бронзовий призер чемпіонату світу. Тренери-викладачі: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України Федір Семенюк та Заслужений тренер України– Заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, двічі учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер Українита Заслужений тренер України Роман Повх.– майстер спорту України міжнародного класу з боротьби вільної, бронзова призерка чемпіонату світу серед молоді. Тренер-викладач: Заслужений тренер України– майстер спорту України з легкої атлетики (спортивна ходьба), учасниця чемпіонату світу серед юніорів – 5 місце. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України– майстер спорту України з плавання, срібний призер Європейських Юнацьких Олімпійських ігор. Тренер-викладач:– Заслужений майстер спорту України з боксу, бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Тренери-викладачі: Заслужений тренер Українита– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота), учасниця двох Олімпіад у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України– майстер спорту України з легкої атлетики (біг на короткі дистанції), бронзовий призер командного чемпіонату Європи. Тренер-викладач: Заслужений працівник фізичної культури і спортуА та Заслужений тренер УкраїниОлімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня у Парижі.Очільник департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністраціїрозповів, що також високі шанси потрапити в олімпійську збірну маютьтаТакож волинські спортсмени вже здобули ліцензії на літні Паралімпійські ігри 2024 року. Цета

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