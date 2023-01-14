Україна підпише безпекову угоду зі ще однією країною Європи, – ЗМІ

Україна підпише безпекову угоду зі ще однією країною Європи, – ЗМІ
Україна може підписати наступну двосторонню безпекову угоду з Італією.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на італійське видання Formiche.

Співрозмовники видання повідомили, що задля підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Італією залишилось лише доопрацювати останні деталі.

"Потрібно лише доопрацювати останні деталі, і тоді Італія, услід за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову безпекову угоду. Це недовго, кажуть дипломатичні джерела, не уточнюючи можливих дат", – йдеться в публікації.

Журналісти припускають, що підписання угоди може відбутися 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України. На цей день прем’єрка Італії Джорджія Мелоні скликала зустріч лідерів G7, де цього року головує її держава.

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Теги: Україна, Італія, безпека, війна
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