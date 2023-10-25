У Луцьку презентували збірку військових письменників «#Голоси». ВІДЕО

У Луцьку презентували збірку військових письменників «#Голоси». ВІДЕО
У Луцькій бібліотеці — студії "Дім" презентували збірку військових письменників "#Голоси". На захід приїхали три авторки Олена Лотоцька, Оксана Весна, Ольга Донеччанка.

Як розповіла Суспільному модераторка зустрічі, організаторка всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець, антологія об’єднує твори 30 учасників всеукраїнського військового форуму.

"Наше завдання — зберегти їхній голос в процесі нашої літератури, яка живе не зважаючи на війну. Ми вже маємо наклад соціальний, тобто прокатний – тисячу примірників для бібліотек України. І зараз друга тисяча – напівкомерційний", — говорить модераторка.

Військовослужбовиця Олена Лотоцька, яка приїхала презентувати книгу, каже: у збірці представлене її есе. Жінка родом з Рівненщини, разом із чоловіком, який є кадровим військовим, жили у Криму. Після вторгнення Росії 2014-го й окупації півострова, переїхали у Львів.

Письменниця розповіла: пише із 2018 року, має дві прозові збірки.

"Це оповідання, оповідки, новели, образки. Дуже багато про наше Полісся. Я намагаюся зберегти в своїх творах ті знання, які мали моя бабуся, прабабуся, що знає моя мама, я – для наших поколінь", — додала Олена Лотоцька.

Зі слів завідувачки бібліотеки Ніни Бочарової, захід відвідали орієнтовно 100 людей. Збірку військових авторів 19 лютого презентували у трьох книгозбірнях Луцька, а завтра її представлять у Центральній бібліотеці Нововолинська.


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Теги: війна, мистецтво, література, Волинь
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