У Луцьку презентували збірку військових письменників «#Голоси». ВІДЕО

Олена Лотоцька, Оксана Весна, Ольга Донеччанка.



Як розповіла Тетяна Пилипець, антологія об’єднує твори 30 учасників всеукраїнського військового форуму.



"Наше завдання — зберегти їхній голос в процесі нашої літератури, яка живе не зважаючи на війну. Ми вже маємо наклад соціальний, тобто прокатний – тисячу примірників для бібліотек України. І зараз друга тисяча – напівкомерційний", — говорить модераторка.



Військовослужбовиця Олена Лотоцька, яка приїхала презентувати книгу, каже: у збірці представлене її есе. Жінка родом з Рівненщини, разом із чоловіком, який є кадровим військовим, жили у Криму. Після вторгнення Росії 2014-го й окупації півострова, переїхали у Львів.



Письменниця розповіла: пише із 2018 року, має дві прозові збірки.



"Це оповідання, оповідки, новели, образки. Дуже багато про наше Полісся. Я намагаюся зберегти в своїх творах ті знання, які мали моя бабуся, прабабуся, що знає моя мама, я – для наших поколінь", — додала Олена Лотоцька.



Зі слів завідувачки бібліотеки Ніни Бочарової, захід відвідали орієнтовно 100 людей. Збірку військових авторів 19 лютого презентували у трьох книгозбірнях Луцька, а завтра її представлять у Центральній бібліотеці Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій бібліотеці — студії "Дім" презентували збірку військових письменників "#Голоси". На захід приїхали три авторкиЯк розповіла Суспільному модераторка зустрічі, організаторка всеукраїнського форуму військових письменників, антологія об’єднує твори 30 учасників всеукраїнського військового форуму."Наше завдання — зберегти їхній голос в процесі нашої літератури, яка живе не зважаючи на війну. Ми вже маємо наклад соціальний, тобто прокатний – тисячу примірників для бібліотек України. І зараз друга тисяча – напівкомерційний", — говорить модераторка.Військовослужбовиця Олена Лотоцька, яка приїхала презентувати книгу, каже: у збірці представлене її есе. Жінка родом з Рівненщини, разом із чоловіком, який є кадровим військовим, жили у Криму. Після вторгнення Росії 2014-го й окупації півострова, переїхали у Львів.Письменниця розповіла: пише із 2018 року, має дві прозові збірки."Це оповідання, оповідки, новели, образки. Дуже багато про наше Полісся. Я намагаюся зберегти в своїх творах ті знання, які мали моя бабуся, прабабуся, що знає моя мама, я – для наших поколінь", — додала Олена Лотоцька.Зі слів завідувачки бібліотеки, захід відвідали орієнтовно 100 людей. Збірку військових авторів 19 лютого презентували у трьох книгозбірнях Луцька, а завтра її представлять у Центральній бібліотеці Нововолинська.

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