Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз
Сьогодні, 14:12
Вже незабаром на території Волинської області має стати істотно прохолодніше через арктичний антициклон.
Про це в телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема 5 березня територія Волині буде під впливом Балканського циклону, тому пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.
А вже 6 березня синоптична ситуація зміниться – погоду зумовить холодний арктичний антициклон. Опадів не очікується.
Проте стане прохолодніше. Температура вночі знижуватиметься до 1-6° морозу, вдень - не перевищить 3-8° тепла.
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Про це в телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема 5 березня територія Волині буде під впливом Балканського циклону, тому пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.
А вже 6 березня синоптична ситуація зміниться – погоду зумовить холодний арктичний антициклон. Опадів не очікується.
Проте стане прохолодніше. Температура вночі знижуватиметься до 1-6° морозу, вдень - не перевищить 3-8° тепла.
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