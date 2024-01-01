Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз

Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз
Вже незабаром на території Волинської області має стати істотно прохолодніше через арктичний антициклон.

Про це в телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема 5 березня територія Волині буде під впливом Балканського циклону, тому пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

А вже 6 березня синоптична ситуація зміниться – погоду зумовить холодний арктичний антициклон. Опадів не очікується.

Проте стане прохолодніше. Температура вночі знижуватиметься до 1-6° морозу, вдень - не перевищить 3-8° тепла.

Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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