В Україні на третину скоротять кількість міністерств

можуть скоротити на третину.



Про це повідомляє Дениса Шмигаля під час прес-конференції.



"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав він.



За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість", - додав він.



Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.



"Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи", - розповів прем’єр.



Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: "На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави - це дискусія".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін працює над створенням Центру уряду, тож кількість міністерств в Україніна третину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністрапід час прес-конференції."Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав він.За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість", - додав він.Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій."Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи", - розповів прем’єр.Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: "На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави - це дискусія".

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