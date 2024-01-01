В Україні на третину скоротять кількість міністерств
Сьогодні, 14:47
Кабмін працює над створенням Центру уряду, тож кількість міністерств в Україні можуть скоротити на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.
"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав він.
За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість", - додав він.
Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.
"Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи", - розповів прем’єр.
Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: "На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави - це дискусія".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.
"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав він.
За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість", - додав він.
Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.
"Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи", - розповів прем’єр.
Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: "На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави - це дискусія".
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