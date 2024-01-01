Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56
В обласному центрі Волині громада провела в останню путь полеглого на Донеччині Олександра Смурова.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні, 4 березня, у соборі Всіх Святих Землі Волинської у Луцьку відспівали військовослужбовця Олександра Смурова. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Смуров Олександр Володимирович (19.06.1969 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Шахове Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Олександра Смурова поховали на кладовищі у селі Липини.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні, 4 березня, у соборі Всіх Святих Землі Волинської у Луцьку відспівали військовослужбовця Олександра Смурова. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Смуров Олександр Володимирович (19.06.1969 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Шахове Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Олександра Смурова поховали на кладовищі у селі Липини.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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