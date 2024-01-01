Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони

Представники Маневицької громади побували на території Донецької, Луганської та Запорізької областей, де ведуться інтенсивні бойові дії.Про це Маневицька громада інформує у фейсбуці.Вонишести військових підрозділів Збройних сил України, у яких служать волиняни, допомогу на суму понад два мільйони гривень.Відповідно до попередніх заявок від військовослужбовців передано спецобладнання для захисту неба над Україною, зокрема: квадрокоптери DJI MAVIC 3 Thermal, DJI MAVIC 3 Enterprise, FPV-дрони камікадзе, ретранслятор, супутникові модеми Starlink, аптечки, ноутбуки тощо.Також для воїнів однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, передано капітально відремонтований та пофарбований спеціальний пожежний автомобіль JELCZ 005, який раніше було отримано від партнерів з Польщі.