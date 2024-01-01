Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
Представники Маневицької громади побували на території Донецької, Луганської та Запорізької областей, де ведуться інтенсивні бойові дії.
Про це Маневицька громада інформує у фейсбуці.
Вони передали для бійців шести військових підрозділів Збройних сил України, у яких служать волиняни, допомогу на суму понад два мільйони гривень.
Відповідно до попередніх заявок від військовослужбовців передано спецобладнання для захисту неба над Україною, зокрема: квадрокоптери DJI MAVIC 3 Thermal, DJI MAVIC 3 Enterprise, FPV-дрони камікадзе, ретранслятор, супутникові модеми Starlink, аптечки, ноутбуки тощо.
Також для воїнів однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, передано капітально відремонтований та пофарбований спеціальний пожежний автомобіль JELCZ 005, який раніше було отримано від партнерів з Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Маневицька громада інформує у фейсбуці.
Вони передали для бійців шести військових підрозділів Збройних сил України, у яких служать волиняни, допомогу на суму понад два мільйони гривень.
Відповідно до попередніх заявок від військовослужбовців передано спецобладнання для захисту неба над Україною, зокрема: квадрокоптери DJI MAVIC 3 Thermal, DJI MAVIC 3 Enterprise, FPV-дрони камікадзе, ретранслятор, супутникові модеми Starlink, аптечки, ноутбуки тощо.
Також для воїнів однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, передано капітально відремонтований та пофарбований спеціальний пожежний автомобіль JELCZ 005, який раніше було отримано від партнерів з Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56