Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони

Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Представники Маневицької громади побували на території Донецької, Луганської та Запорізької областей, де ведуться інтенсивні бойові дії.

Про це Маневицька громада інформує у фейсбуці.

Вони передали для бійців шести військових підрозділів Збройних сил України, у яких служать волиняни, допомогу на суму понад два мільйони гривень.
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони

Відповідно до попередніх заявок від військовослужбовців передано спецобладнання для захисту неба над Україною, зокрема: квадрокоптери DJI MAVIC 3 Thermal, DJI MAVIC 3 Enterprise, FPV-дрони камікадзе, ретранслятор, супутникові модеми Starlink, аптечки, ноутбуки тощо.
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони

Також для воїнів однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, передано капітально відремонтований та пофарбований спеціальний пожежний автомобіль JELCZ 005, який раніше було отримано від партнерів з Польщі.
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Сьогодні, 15:47
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
Розслідуванню справи «пального Курченка» перешкоджали кадри Пашинського
Сьогодні, 15:02
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони
02 березень, 10:20
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів Із Луцька військовим передали чималу партію дронів
01 березень, 17:21
Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів
22 лютий, 17:07
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
21 лютий, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
 0
Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Сьогодні, 15:47
 0
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
 0
Розслідуванню справи «пального Курченка» перешкоджали кадри Пашинського
Сьогодні, 15:02
 0
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8