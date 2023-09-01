Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі

Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Польща звернеться до Європейської комісії із проханням про запровадження повних санкцій проти сільськогосподарських продуктів з росії та Білорусі.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Громадське.

«Сьогодні я звернуся до спікера Сейму у Варшаві <...> з пропозицією резолюції польського Сейму, яка закликає Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російських і білоруських харчових продуктів», — заявив він.

За його словами, спільне рішення ЄС дасть змогу більш ефективно захищати європейський, литовський та польський ринки.

Раніше Сейм Латвії заборонив імпорт сільськогосподарської та тваринницької продукції з росії та Білорусі, а також її ввезення з третіх країн. Згодом польський прем'єр Туск заявив, що Польща «ретельно» проаналізує вплив рішення Латвії і не виключає вживання таких самих заходів.

Раніше видання «Українська правда» опублікувало розслідування про торгівлю між Польщею та росією через Білорусь. Напередодні журналістів біля польсько-білоруського кордону затримала поліція Польщі.

Журналісти стверджували, що до Польщі з боку Білорусі безперешкодно заїхали сотні фур. Для цього спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на польські вантажівки, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, Білорусь, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Сьогодні, 15:47
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
Розслідуванню справи «пального Курченка» перешкоджали кадри Пашинського
Сьогодні, 15:02
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
Польща купує російську агропродукцію на третій рік війни в Україні: що відомо Польща купує російську агропродукцію на третій рік війни в Україні: що відомо
01 березень, 10:55
Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу» Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу»
05 лютий, 11:06
Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби
01 вересень, 2023, 15:30
У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера» У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера»
14 серпень, 2023, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
 0
Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Сьогодні, 15:47
 0
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
 0
Розслідуванню справи «пального Курченка» перешкоджали кадри Пашинського
Сьогодні, 15:02
 0
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8