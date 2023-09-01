Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі





Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише



«Сьогодні я звернуся до спікера Сейму у Варшаві <...> з пропозицією резолюції польського Сейму, яка закликає Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російських і білоруських харчових продуктів», — заявив він.



За його словами, спільне рішення ЄС дасть змогу більш ефективно захищати європейський, литовський та польський ринки.



Раніше Сейм Латвії заборонив імпорт сільськогосподарської та тваринницької продукції з росії та Білорусі, а також її ввезення з третіх країн. Згодом польський прем'єр Туск заявив, що Польща «ретельно» проаналізує вплив рішення Латвії і не виключає вживання таких самих заходів.



Раніше видання «Українська правда» опублікувало розслідування про торгівлю між Польщею та росією через Білорусь. Напередодні журналістів біля польсько-білоруського кордону затримала поліція Польщі.



Журналісти стверджували, що до Польщі з боку Білорусі безперешкодно заїхали сотні фур. Для цього спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на польські вантажівки, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща звернеться до Європейської комісії із проханням про запровадження повних санкцій проти сільськогосподарських продуктів з росії та Білорусі.Про це сказав прем'єр-міністр Польщі, пише Громадське «Сьогодні я звернуся до спікера Сейму у Варшаві <...> з пропозицією резолюції польського Сейму, яка закликає Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російських і білоруських харчових продуктів», — заявив він.За його словами, спільне рішення ЄС дасть змогу більш ефективно захищати європейський, литовський та польський ринки.Раніше Сейм Латвії заборонив імпорт сільськогосподарської та тваринницької продукції з росії та Білорусі, а також її ввезення з третіх країн. Згодом польський прем'єр Туск заявив, що Польща «ретельно» проаналізує вплив рішення Латвії і не виключає вживання таких самих заходів.Раніше видання «Українська правда» опублікувало розслідування про торгівлю між Польщею та росією через Білорусь. Напередодні журналістів біля польсько-білоруського кордону затримала поліція Польщі.Журналісти стверджували, що до Польщі з боку Білорусі безперешкодно заїхали сотні фур. Для цього спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на польські вантажівки, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній.

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