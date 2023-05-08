Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль

Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду, пише Економічна правда.

"У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд виділив близько 40 млрд гривень на організацію виробництва.

За словами Шмигаля, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.

Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, дрони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
Сьогодні, 16:51
«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
Сьогодні, 16:39
Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Сьогодні, 16:22
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
Польща пропонуватиме ЄС повністю заборонити ввезення продуктів з рф і Білорусі
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року 200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року
29 лютий, 17:00
Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі
08 травень, 2023, 09:15
Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе, – Spiegel Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе, – Spiegel
24 лютий, 2023, 10:33
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони
Сьогодні, 17:20
 0
Хвостаті безхатьки: яка ситуація з бездомними тваринами у Луцьку
Сьогодні, 17:03
 0
«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
Сьогодні, 16:51
 0
«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
Сьогодні, 16:39
 0
Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8