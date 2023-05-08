Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль





Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду, пише



"У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони", - сказав Шмигаль.



За його словами, уряд виділив близько 40 млрд гривень на організацію виробництва.



За словами Шмигаля, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників.



Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.



Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.Про це заявив прем’єр-міністрна щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду, пише Економічна правда "У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони", - сказав Шмигаль.За його словами, уряд виділив близько 40 млрд гривень на організацію виробництва.За словами Шмигаля, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників.Нагадаємо, що 19 грудня президентпообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.

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