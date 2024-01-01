«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона

КП «Луцькреклама» виграла суд щодо стягнення заборгованості за користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами з двох підприємств.Про це у фейсбуці інформує Луцька міськрада.Окремі розповсюджувачі зовнішньої реклами, спекулюючи воєнним станом,під розміщення комерційної реклами, отримують прибутки, але не сплачують кошти до бюджету громади за укладеними договорами. Варто зазначити, що в умовах воєнного стану надано знижку 50 % на оплату за оренду місця розміщення носія зовнішньої реклами.Комунальне підприємство «Луцькреклама» проводить позовну роботу щодо стягнення заборгованості з боржників. Так, нещодавно Господарським судом Волинської області були розглянуті справи стосовно двох злісних божників: ТОВ «БрендБорд» та ТОВ «Енергосеть Україна», власником яких єЗа результатами розгляду справ у 2024 році були ухвалені судові рішення про задоволення заявлених позовних вимог до боржників та стягнення з них на користь міської громади коштів на загальну суму 1,4 млн грн.