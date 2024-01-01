«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона

«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
КП «Луцькреклама» виграла суд щодо стягнення заборгованості за користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами з двох підприємств.

Про це у фейсбуці інформує Луцька міськрада.

Окремі розповсюджувачі зовнішньої реклами, спекулюючи воєнним станом, використовують власні білборди під розміщення комерційної реклами, отримують прибутки, але не сплачують кошти до бюджету громади за укладеними договорами. Варто зазначити, що в умовах воєнного стану надано знижку 50 % на оплату за оренду місця розміщення носія зовнішньої реклами.

Комунальне підприємство «Луцькреклама» проводить позовну роботу щодо стягнення заборгованості з боржників. Так, нещодавно Господарським судом Волинської області були розглянуті справи стосовно двох злісних божників: ТОВ «БрендБорд» та ТОВ «Енергосеть Україна», власником яких є Ковальчук С.І.

За результатами розгляду справ у 2024 році були ухвалені судові рішення про задоволення заявлених позовних вимог до боржників та стягнення з них на користь міської громади коштів на загальну суму 1,4 млн грн.

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Теги: суд, Волинь
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