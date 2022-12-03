Хвостаті безхатьки: яка ситуація з бездомними тваринами у Луцьку

У Луцьку в 2023 році на реалізацію Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами витратили 6 мільйонів 844 тисячі 200 гривень.Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міської ради.Фінансується ця програма в основному за рахунок місцевого бюджету. Виконує програму комунальне підприємство «Ласка».Як повідомила директорка комунального підприємства «Ласка», за минулий 2023 рік було стерилізовано 1099 котів та 652 собаки.Догляд за тваринами тут забезпечує 21 працівник, серед яких 4 - ветеринарних лікарі.Оксана Богданюк розповіла: «У всій цій роботі керуємось законами України, локальними актами і програмою регулювання чисельності безпритульних тварин, що передбачає відлов тварин, карантинування на території підприємства, стерилізація, вакцинування, післяопераційна перетримка, кліпсування вушною біркою, чіпування підшкірним транспондером (мікрочіпом)».У тварин, яких лікували, вакцинували та стерилізували, є два ідентифікатори: в собак це - чіп і вушна бірка, а в котів - чіп і маленький напівкруглий вищіп на вусі. Після всіх цих процедур на підприємстві тварин відпускають на місце відлову під опіку соціальних опікунів та волонтерів»Програма працює для тварин, які живуть на вулиці. Але за правилами соціальної стерилізації, пільгові категорії населення, які утримують тварину вдома, можуть оплатити це за соціальною вартістю (тобто, пільговик оплачує витратні матеріали). Такі люди повинні пред’явити документ, який засвідчує приналежність до пільгової категорії населення (малозабезпечені, пенсіонери, люди з інвалідністю).– Кішка 440 - гривень,– Кіт – 335 гривень,– Собака - самка (до 20 кг) 467 гривень,– Собака – самець (до 20 кг) 407 гривень.Дах над головою і миска їжі для тварини – цим забезпечують штатні працівники. Але людська увага та соціалізація тварин грає важливу роль у всій цій роботі з тваринами. Саме тому тут запроваджений День волонтера. Кожної суботи, з 12:00 до 16:00 год усі бажаючі можуть провести час з котиками або погуляти з собаками на повідку.