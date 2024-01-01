Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони

Солдатна псевдо «Барсік» – водій стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону 100 окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ.Про це у фейсбуці інформує Волинська тероборона.У 2015-2017 роках чоловік служив «строчку» у спецпідрозділі НГУ «Барс» – звідтіля й цікавий позивний.Вже 25 лютого 2022 року «Барсік» був«Ну, а як можна було інакше? – На Україну підло напали – треба було захищати свою сім’ю, свою родину, свою державу», – скромно каже Микола.Вже майже рік «Барсік» разом з побратимами успішно виконує бойові завдання на сході України. Зокрема, він брав безпосередню участь у відбитті одного з наймасштабніших штурмів позицій Камінь-Каширського батальйону, який мав місце 25-27 грудня 2023 року. Провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – У підсумку ж мусили ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.За виявлену мужність Миколу нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та відзнакою командира 100 обр «За оборону рідного краю».На рідній Волині на свого «Барсіка» чекає з Перемогою велика родина: тато, мама, три сестри (та), кохана дружина, а ще – найбільша татусева втіха, чотирирічна донечката трирічний синочок