Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони

Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони
Солдат Микола на псевдо «Барсік» – водій стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону 100 окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ.

Про це у фейсбуці інформує Волинська тероборона.

У 2015-2017 роках чоловік служив «строчку» у спецпідрозділі НГУ «Барс» – звідтіля й цікавий позивний.

Вже 25 лютого 2022 року «Барсік» був у строю Волинської бригади тероборони.

«Ну, а як можна було інакше? – На Україну підло напали – треба було захищати свою сім’ю, свою родину, свою державу», – скромно каже Микола.

Вже майже рік «Барсік» разом з побратимами успішно виконує бойові завдання на сході України. Зокрема, він брав безпосередню участь у відбитті одного з наймасштабніших штурмів позицій Камінь-Каширського батальйону, який мав місце 25-27 грудня 2023 року. Провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – У підсумку ж мусили ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.

За виявлену мужність Миколу нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та відзнакою командира 100 обр «За оборону рідного краю».

На рідній Волині на свого «Барсіка» чекає з Перемогою велика родина: тато Микола Іванович, мама Галина Володимирівна, три сестри (Людмила, Оксана та Іванна), кохана дружина Аліна, а ще – найбільша татусева втіха, чотирирічна донечка Діана та трирічний синочок Матвій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони
Сьогодні, 17:20
Хвостаті безхатьки: яка ситуація з бездомними тваринами у Луцьку
Сьогодні, 17:03
«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
Сьогодні, 16:51
«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
Сьогодні, 16:39
Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни «Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
03 березень, 13:08
Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок
29 лютий, 17:25
«Бавовна» від волинських воїнів спіткала ворожу техніку: ефектне відео «Бавовна» від волинських воїнів спіткала ворожу техніку: ефектне відео
28 лютий, 12:35
Волинські тероборонівці вчергове знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео Волинські тероборонівці вчергове знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео
21 лютий, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони
Сьогодні, 17:20
 0
Хвостаті безхатьки: яка ситуація з бездомними тваринами у Луцьку
Сьогодні, 17:03
 0
«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
Сьогодні, 16:51
 0
«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
Сьогодні, 16:39
 0
Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8