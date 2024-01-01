«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич

«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
У Вишнівській громаді на Волині сьогодні, 4 березня, краяни зустріли скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Оленича.

Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.

Сьогодні, 4 березня, у Вишневі зустріли траурний кортеж з тілом померлого військовослужбовця – Олександра Оленича.

«Щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову у глибокій скорботі. Хай Господь Бог допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати! Світлий образ про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину назавжди закарбується у нашій пам’яті!» - зазначили у громаді.

Про чин поховання буде повідомлено додатково.



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Теги: загиблі, війна
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