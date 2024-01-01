«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич
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У Вишнівській громаді на Волині сьогодні, 4 березня, краяни зустріли скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Оленича.
Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.
Сьогодні, 4 березня, у Вишневі зустріли траурний кортеж з тілом померлого військовослужбовця – Олександра Оленича.
«Щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову у глибокій скорботі. Хай Господь Бог допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати! Світлий образ про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину назавжди закарбується у нашій пам’яті!» - зазначили у громаді.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.
Сьогодні, 4 березня, у Вишневі зустріли траурний кортеж з тілом померлого військовослужбовця – Олександра Оленича.
«Щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову у глибокій скорботі. Хай Господь Бог допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати! Світлий образ про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину назавжди закарбується у нашій пам’яті!» - зазначили у громаді.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
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