«На щиті» повернувся волинянин Олександр Оленич

Олександра Оленича.



Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.



Сьогодні, 4 березня, у Вишневі зустріли траурний кортеж з тілом померлого військовослужбовця – Олександра Оленича.



«Щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову у глибокій скорботі. Хай Господь Бог допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати! Світлий образ про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину назавжди закарбується у нашій пам’яті!» - зазначили у громаді.



Про чин поховання буде повідомлено додатково.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вишнівській громаді на Волині сьогодні, 4 березня, краяни зустріли скорботний кортеж із тілом ГерояПро це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.Сьогодні, 4 березня, у Вишневі зустріли траурний кортеж з– Олександра Оленича.«Щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову у глибокій скорботі. Хай Господь Бог допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати! Світлий образ про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину назавжди закарбується у нашій пам’яті!» - зазначили у громаді.Про чин поховання буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію