Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти

Дональд Трамп має право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, яке позбавило Трампа такого права через причетність до штурму Капітолія.



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Верховний суд ухвалив рішення за день до супервівторка, коли штат Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Верховний суд США проголосував одностайно.



Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.



Подібні позови подали також в інших штатах. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня.



Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Експрезидент оскаржував рішення суддів у всіх цих штатах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний суд США постановив, щомає право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, якечерез причетність до штурму Капітолія.Про це пише Bloomberg Верховний суд ухвалив рішення за день до супервівторка, коли штат Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Верховний суд США проголосував одностайно.Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.Подібні позови подали також в інших штатах. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня.Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Експрезидент оскаржував рішення суддів у всіх цих штатах.

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