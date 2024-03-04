Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти

Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти
Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп має право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, яке позбавило Трампа такого права через причетність до штурму Капітолія.

Про це пише Bloomberg.

Верховний суд ухвалив рішення за день до супервівторка, коли штат Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Верховний суд США проголосував одностайно.

Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.

Подібні позови подали також в інших штатах. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня.

Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Експрезидент оскаржував рішення суддів у всіх цих штатах.


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Теги: політика, світ
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