Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця

Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця
Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.

Сьогодні, 4 березня, Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду міста Києва, яким судді продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас, суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.
Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця

Нагадаємо, 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП Нацгвардієць загинув на місці.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

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Теги: суд, вирок
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