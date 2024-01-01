Жінка, яка в Луцьку розквасила ніс поліцейському, отримала «умовно»

Жінка, яка в Луцьку розквасила ніс поліцейському, отримала «умовно»
Покарання у вигляді року іспитового терміну Луцький міськрайонний суд призначив жінці, яка ногою розбила ніс поліцейському, а також вдарила незнайомку в ногу та пах.

Про це пише zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, 19 серпня 2023 року близько 23:00 поблизу магазину «Соняшник» у Луцьку обвинувачена Інеса Деркач нанесла старшому лейтенанту поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області удар ногою в обличчя, чим «спричинила тілесні ушкодження у вигляді параорбітальної гематоми та дрібного садна біля внутрішнього краю ока, перелому кісток спинки носа».

Крім того, через декілька хвилин в обвинуваченої виник конфлікт із жінкою, під час якого вона вдарила потерпілу ногою у пах і праве стегно.

Інеса Деркач свою вину визнала й просила її суворо не карати. Потерпілі зазначили, що жодних претензій до неї не мають і покладаються на рішення суду. У вироку суду зазначили, що оскільки жінка має шестирічну дитину, то їй не можуть призначити обмеження волі відповідно до ч. 3 ст. 61 ККУ (обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи).

Суддя Вячеслав Покидюк визнав обвинувачену винною за ч.2. ст.345 ККУ ( умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та за ч. 1 ст. 126 ККУ (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень). Жінці призначили рік іспитового терміну.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У райцентрі на Волині відкриють McDonald's
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Сьогодні, 20:00
Жінка, яка в Луцьку розквасила ніс поліцейському, отримала «умовно»
Сьогодні, 19:11
ЗМІ: інтернат на Волині придбав банани за завищеними цінами
Сьогодні, 18:45
Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
«Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона «Луцькреклама» виграла у двох боржників суд на 1,4 мільйона
Сьогодні, 16:39
Волинянин за відмову від мобілізації отримав 3 роки тюрми Волинянин за відмову від мобілізації отримав 3 роки тюрми
29 лютий, 18:54
П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату П’яним «шумахером» на Волині виявився священник Московського патріархату
29 лютий, 18:05
На Волині судили бешкетників, які зняли номер з поліцейського авто На Волині судили бешкетників, які зняли номер з поліцейського авто
28 лютий, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У райцентрі на Волині відкриють McDonald's
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Жінка, яка в Луцьку розквасила ніс поліцейському, отримала «умовно»
Сьогодні, 19:11
 0
ЗМІ: інтернат на Волині придбав банани за завищеними цінами
Сьогодні, 18:45
 0
Суд залишив за ґратами суддю, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця
Сьогодні, 18:21
 0
Медіа
відео
1/8