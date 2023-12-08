ЗМІ: інтернат на Волині придбав банани за завищеними цінами

завищеними цінами.



Вартість одного кілограма бананів обійшлася закладу на 23 гривні дорожче від середньої ціни на ринку, пише



30 січня Руденський психоневрологічний інтернат, який знаходиться на території Любомльської громади, опублікував у системі публічних закупівель «Прозоро» договір на закупівлю фруктів. Договір уклали з підприємцем Анатолієм Савельєвим з села Дерно на Ківерцівщині. Заклад придбав у нього 900 кілограмів яблук, мандаринів і бананів на загальну суму 57 тисяч гривень.



Згідно з договором, ціна одного кілограму турецьких мандаринів у підприємця становить 76 гривень. За інформацією Мінфіну, станом на кінець січня середня ціна на ринку на цей фрукт була в межах 55,7 гривні. Таким чином на 300 кілограмах мандаринів Руденський психоневрологічний інтернат переплатив підприємцеві приблизно 6090 гривень.



Банани з Еквадору інтернат придбав у Савельєва по 87 гривень за кілограм. Тоді як їхня середня ціна у січні становила 63,7 гривні. Тож переплата за 300 кілограмів бананів вийшла – 6990.



Договір із підприємцем дійсний до кінця 2024 року, а постачання товару заплановане за заявками замовника.



Журналісти звернулися до відповідальної за закупівлі у Руденському психоневрологічному інтернаті Тетяни Зінчук.



– Чому ви обрали таку пропозицію такого продавця, у якого ціни на фрукти суттєво вищі від середньоринкових?.



– Ця закупівля була без електронної системи.



– Так. Ви придбали банани по 87 гривень за кілограм. За даними Мінфіну середня ціна була в межах 63,7 гривень. На мандарини теж ціна завищена в межах 20 гривень за кілограм.



– Мені просто принесли договір.



– Хто приніс?



– Бухгалтерія.



– А хто у вас відповідальний за закупівлю?



– Я. Але ж то було без використання електронної системи. Мені просто договір принесли. Ми співпрацюємо з тим Савельєвим. Раніше у нас був один підприємець, але він трохи неякісну продукцію привозив. До нас не дуже добра доставка, то не всі хочуть брати. Таких підприємців, щоб близько, то нема. Тому тут врахована доставка.



Натомість сам підприємець Анатолій Савельєв на запитання про високі ціни на фрукти відповів таке: «Не знаю. Треба дивитися в бухгалтерії. Може, недобре щось закупляємо».



Анатолій Савельєв зареєструвався підприємцем у 2020 році. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Співпрацювати з Руденським психоневрологічним інтернатом він почав у 2023-му. З того часу і до 1-го березня цього року заклад уклав з Савельєвим 15 угод на суму 774,5 тисячі гривень. Впродовж січня-лютого 2024-го інтернат вже перерахував підприємцеві 74,5 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Банани на вагу золота. Руденський психоневрологічний інтернат закупив у волинського підприємця 900 кілограмів фруктів заВартість одного кілограма бананів обійшлася закладу на 23 гривні дорожче від середньої ціни на ринку, пише Сила правди з посиланням на «Prozorro».30 січня Руденський психоневрологічний інтернат, який знаходиться на території Любомльської громади, опублікував у системі публічних закупівель «Прозоро» договір на закупівлю фруктів. Договір уклали з підприємцемз села Дерно на Ківерцівщині. Заклад придбав у нього 900 кілограмів яблук, мандаринів і бананів на загальну суму 57 тисяч гривень.Згідно з договором, ціна одного кілограму турецьких мандаринів у підприємця становить 76 гривень. За інформацією Мінфіну, станом на кінець січня середня ціна на ринку на цей фрукт була в межах 55,7 гривні. Таким чином на 300 кілограмах мандаринів Руденський психоневрологічний інтернат переплатив підприємцеві приблизно 6090 гривень.Банани з Еквадору інтернат придбав у Савельєва по 87 гривень за кілограм. Тоді як їхня середня ціна у січні становила 63,7 гривні. Тож переплата за 300 кілограмів бананів вийшла – 6990.Договір із підприємцем дійсний до кінця 2024 року, а постачання товару заплановане за заявками замовника.Журналісти звернулися до відповідальної за закупівлі у Руденському психоневрологічному інтернатіНатомість сам підприємець Анатолій Савельєв на запитання про високі ціни на фрукти відповів таке: «Не знаю. Треба дивитися в бухгалтерії. Може, недобре щось закупляємо».Анатолій Савельєв зареєструвався підприємцем у 2020 році. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Співпрацювати з Руденським психоневрологічним інтернатом він почав у 2023-му. З того часу і до 1-го березня цього року заклад уклав з Савельєвим 15 угод на суму 774,5 тисячі гривень. Впродовж січня-лютого 2024-го інтернат вже перерахував підприємцеві 74,5 тисячі гривень.

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