Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарно. Вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

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